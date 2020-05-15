Dolar 7 liranın altına nasıl indi?

Bu kısa bir yazı. Çünkü doların 7 liranın altına inmesini sağlayan rivayetin gerçek mi spekülasyon mu olduğunu henüz bilmiyoruz.

Piyasalar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçtiğimiz hafta sözünü ettiği, "G-20 ülkeleri ile Swap görüşmelerinin" olumlu sonuçlanmak üzere olduğu haberini "satın aldı". Bir süredir borsa sitelerinde konuşulan dedikodu dün Reuters’ta bile arz-ı endam etti: "TL Swap hattı iyimserliğiyle yükseldi."

E hani, Amerikan Merkez Bankası (FED) yetkilileri Swap için "karşılıklı güvenin" şart olduğunu söylemişti, nasıl oldu bu iş? Cevap: Amerika ile olan bir şey yok. Aksine, Washington’dan "Bu iş zor Yonca" sinyalleri gelmeye devam ediyor. Son olarak FED New York şubesinin eski Başkanı Wiliam Dudley, iki ülke arasındaki sorunlara dikkat çekti ve "FED Swap hattı açarsa çok şaşırırım" dedi. (Ama Trump’ın istemesi durumunda FED’in açacağını da ekledi.)

E öyleyse?

Piyasada Türkiye’nin G-20’nin diğer ülkeleriyle, en başta da Japonya ile Swap anlaşması yapmaya yakın olduğu konuşuluyor. Rivayet dediğim işte bu.

Rivayete göre Başakşehir Şehir Hastanesi’nin 21 Mayıs’taki açılışına Japonya Başbakanı Şinzō Abe’nin de katılacak olması bunun işareti.

Üstelik piyasada sadece BoJ’un (Bank of Japan) değil, İngiltere, Çin, Katar ve hatta Avrupa Birliği merkez bankalarının da adı geçiyor.

Piyasalar kendi kendine gelin güvey mi oluyor? Yoksa taze haberi başkalarından önce mi öğrendiler? Bakalım, görelim. Ama yatırım uzmanlarının, mayıs ve hazirandaki yüklü dış borç ödeme takvimine dikkat çekip TL’deki oynaklığın yüksek olacağı uyarısı yaptığını belirteyim. Yani bugün 7 liranın altına inen dolar yarın yine çıkarsa şaşırmayın. Planlarınızı ona göre yapın.

En önemli soruyu ise en sona bıraktım: Yahu Swap ne?

Swap, para takası demek. Swap anlaşmalarında merkez bankaları kendi aralarında belirli bir süre için para değiş tokuşu yapıyorlar. Amerikan Merkez Bankası karşıdaki ülkenin merkez bankasına dolar veriyor, karşılığında aynı tutarda o ülkenin parasını alıyor. Amaç, Koronavirüs’ün yol açtığı çalkantıda gelişmekte olan ülkelerin dövize erişimlerini sağlamak. Ki krize sürüklenip domino taşları gibi diğer ülkeleri de devirmesinler...