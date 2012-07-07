‘ABD’ye gelen yabancı öğrenciler yalnız bırakılıyor’

- IŞIL ÖZ

“Work and Travel” (Çalış ve Gez) programı çerçevesinde J1 Vizesi ile ABD’ye gelen öğrencilerden sorumlu bazı kurumlar var. CETUSA de kar amacı gütmeyen bu kuruluşlardan biriydi. Kötü çalışma koşulları ile ilgili şikayetler üzerine kuruluşun sertifikası iptal edildi. Yani, ABD’de çalışmak üzere yabancı üniversite öğrencilerine özel vize düzenleme yetkisi elinden alındı. Ama geçen gün aldığım bir haber sonrası, CETUSA’nın ortaöğretim öğrencilerini yerleştirmek için uygulamayı devam ettirdiğini öğrendim. Konuyla ilgili görüş almak için Dışışleri Bakanlığı’ndan birkaç isime mesaj attım ama ne yazık ki yanıt alamadım.

Ben de çalışmalarını yakından takip ettiğim CSFES (Yabancı Öğrenci Güvenlik Komitesi) Başkanı Danielle Grijalva’a ulaştım. CSFES, Kaliforniya merkezli kar amacı gütmeyen ve yabancı öğrencilerin güvenliği için çalışan bir kurum.

Grijalva bu durum dolayısı ile epeyce kızgın, bakın ne dedi:

“CETUSA’in geçici olarak kapatıldığı bahane ediliyor. Dışişleri Bakanlığı CETUSA’i bütünüyle kapatmalıdır. 18-24 yaş arasındaki üniversite öğrencilerine vize verme yetkisi olmayan bir kurumun 15-18 yaş arasında değişen ortaöğretim öğrencilerini programa dahil etmek için J1 vizesi vermesi kabul edilir değil. Aptalca bir benzetme olacak ama bu uygulama, bir pilota gece uçuşunu yasaklamak ama gün boyunca uçmasına izin verecek lisansı sağlamakla eş değerdir. Uygulamanın hiç bir mantığı yok. Dışişleri Bakanlığı görevini yerine getirmek için, CETUSA’in J1 ile getirdikleri ortaöğretim öğrencilerinin de kötü muamele ile karşılaşmasını bekliyor olmalı. Dünya çapında manşetlere çıktıklarında geç olmuş olacak.”

Peki, Eğitim Bakanlı’ğının çalışmalarından memnun musunuz?

Hayır değilim ve çalışmalarını çok zayıf buluyorum. ABD’ye gelen gençlerin güvenlik ve refahının sağlanması için gerekli önlemleri almadıklarını düşünüyorum. Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililer, öğrencilerin evinde kalacağı ailenin beslemek için yeterli gıdası olup olmadığını dahi bilmiyor. Yabancı öğrenciler yalnız bırakılıyor. Devlet onlarca yıldır birçok öğrenci için yeterli ev ve ailenin olmadığını bilse de ses çıkarmadı. Aynı düzen devam ediyor. Bu kadar gencin düzgün koşullarda barınması ve ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacak, bunun sürekliliğini denetleyecek bir yapılanma ne yazık ki yok.

Federal Düzenlemelerde belirtildiği gibi, ortaöğretim öğrencileri 1956 yılından bu yana ABD’ye geliyor. Uygulamaların düzgün olması ABD halkının yabancı gençlerin gözündeki değerini de artıracaktır.

Bu öğrencilerin emniyet ve güvenliği büyük önem taşıyor, taşımalı ama durum içler acısı. Herkes izliyor. Kimsenin umrunda mı? Dışişleri Bakanlığı'nın yaklaşımı medyayı da sindirdi. Bu genç insanları korumak için yazılmış Federal Düzenlemeler uygulanmalı.

Aileler şu sorulara cevap almak istiyorlar: “Değişim öğrencilerinin uyuşturucu kullanan veya hamile kalmış çocukların gittiği devam niteliğindeki okullara gönderilebildiklerini duyuyoruz, bu doğru mu?

Devlet, yabancı öğrenciler için çevrimiçi eğitim olanağı sunduğunu söylüyor. Bunun ana nedeni güvenli okullarının az sayıda olması mı?”