Abdurrahman Dilipak'tan 'kırmızı arabalı kadın' analizi

Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, Dost-Yar Cemiyeti'nin davetlisi olarak geldiği Adana'da Seyhan Sami Kayahan eğitim Tesisleri'nde konferans verdi. Dilipak konferansta teknolojinin insan yaşamına yaptığı etkileri anlattı. Kullandığınız kredi kartlarının sizin neler satın aldığınızı, nerelerden alışveriş yaptığınızı, hangi markaları kullandığınızı bilebildiğini ifade eden Dilipak, "Ne önemi var ne alıyorsam alıyorum, öğrenip de ne olacak demeyin. Bakın size bir örnek vereyim. Mesela kırmızı renk Otomobil alan kadınlar genellikle üniversiteli kadınlardır. Kırmızı renk otomobil alan kadınlar sert sigara kullanıyorlar, içki kullanıyorlar. Bu kadınlar evlenemiyorlar, ya da evliliklerini sürdüremiyorlar. Bu kadınlar kavgacı çok kaza yapıyorlar ve CHP 'ye oy veriyorlar. Bunu sigortacılara sorarsanız bu ilginç asimetrik sorgulamadır" dedi. Dilipak’ın bu değerlendirmesi sosyal medyada da tepki topladı.

Medyatava'nın haberine göre, Dilipak şöyle konuştu: "Siz kendinizin ne olduğunu bilemezsiniz ama ben sizin ne olduğunuzu bilebilirim. Bazı hiç alakası olmayan bilgilerinizden yola çıkarak, futbol takımı tercihiniz, ayakkabı markanızdan, hangi günler nerelere gittiğinizden yola çıkarak ben sizin kişiliğinizi, zaaflarınızı, risklerinizi bilebilirim. Ve sizin üzerine senaryo yazabilirim. Sizin sadece tükürük, kanınızı, idrar ya da dışkınızı hatta saçınızı alsam, sizin genetik formülünüzü çıkartıp buraya gelen herkese limonata ikram edebilirim. Hiç kimseye hiçbir zarar vermez. Ama benim verdiğim limonata ile ölebilirsiniz. Çünkü adrese teslim genetik forma uygun zehir de değil, sizin sağlık riskinizi tetikleyen bir madde katıyorsunuz. Klasik yöntemle zehir olduğunu da bulamazsınız, zehir de değil çünkü. Bakın basit bir kredi kartı işlemi sizin hayatınızı nasıl etkiliyor."

Dilipak'ın bu sözlerini sosyal medya kullanıcıları şu mesajlarıyla yorumladı:

Sabiha Doğan ‏@sabihadogann Dilipak'ın:kırmızı arabalı kadınlar içki kullanan,CHPye oy verenler ifadesinden sonra kırmızı arabalarini elden çıkarmak isteyenler olacaktr

Mustafa Kurt ‏@T_Mustafa_K @aDilipak Kırmızı arabalı kadın ha. Öceden bir film vardı Şener Şen'in,kırmızı etekli kadın,o sizi bayağı etkilemiş olmalı bu tespit için:)

Emine Çaykara ‏@eminecaykara @fuatkozluklu Yeni vali de dinlemiş bu mühim ve değerli yorumları.:) Kırmızı arabalı kaç kadın görmüş acaba, biri sorsaymış?:)))

Papatya ‏@Papatyaca39 Dilipak, kredi kartı insanların yaşam biçimlerinin çıktığını belirterek kırmızı otomobil kullanan kadınlar CHP'ye oy veriyor dedi :D

infanta ‏@pinarinfanta Abdurrahman Dilipak: 'kırmızı otomobil kullanan kadınlar evlenemiyor, Chp'ye oy veriyor' demiş.Günahim kadar sevmem ama adam haklı beyler :/

TÜRKİYE GERÇEKLERİ ‏@Mustafaselanik3 Dilipak .."Örneğin kırmızı otomobil kullanan kadınlar CHP’ye oy veriyor" ..ciddimi şakami yapmiş?

Akay ‏@HerrKumral Dilipak, "kırmızı otomobil kullanan kadınlar CHP’ye oy veriyor" demiş. (bu, hangi uzmanlık alanına giriyor?)

Ediz Aykut ‏@edizaykut Abdurrahman Dilipak "kırmızı otomobil kullanan kadınlar CHP'ye oy veriyor" demiş BU TESPİTE GÖRE BEYAZ RENK KULLANANLAR DA AKP 'Lİ Mİ OLUYOR?