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15 Temmuz Darbe Girişimi

Abdurrahman Dilipak’ın ‘silahlı sokağa çıkma’ çağrısı tartışma yarattı

AKP’li Boynukara: Halkı silaha davet edenlere itibar etmiyoruz; bunların ajan olduğunu unutmayalım!

22 Temmuz 2016 20:05

İstanbul ve Ankara’da dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden yayılan “Askeri hareketlilik” iddiası üzerinde çeşitli yerlerde hareketlilik yaşanırken, Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın ‘silahlı sokağa çıkma’ çağrısı tartışma yarattı. 

Dilipak Twitter'daki hesabından, "Darbede yani dalga halk sokaklarda kırmızı alarm. Ruhsatlı silahı olan silahını yanına alsın. Dikkatli olalım inş." ifadelerinin yer aldığı bir tweet attı.

Dilipak'ın bu tweetine çok sayıda kişi "provokasyon" diyerek tepki gösterirken, AKP Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Dilipak'ın ismini vermeden tepki gösterdi.

Boynukara, "Sosyal medya aracılığıyla halkı silaha davet edenlere itibar etmiyoruz" dedi ve "Adı ne olursa olsun, bunların ajan provokatör olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullandı.

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