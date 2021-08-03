Abdurrahman Dilipak: Yine PKK kartını kullanacaklar, aynı çukura tekrar düşmemeli

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 7 gündür süren orman yangınlarıyla ilgili “Memleket yanıyor, olanları savunan ve eleştiren birileri siyasi rand peşinde. Birileri kuklacıları bırakıp kuklalarla uğraşıyor. Onları öne çıkaranlar bu şekilde kendilerini gizlerler. Yine PKK kartı kullanacaklar. FETÖ diyecekler 28 Şubat öncesi, sırası, sonrasını hatırlayın. Feraset sahibi aynı çukura tekrar düşmemeli” dedi.

Dilipak, “Gerçek” ve “Hakikat” ilişkisini değerlendirdiği bugünkü yazısında,”Mesela 1. İnönü Savaşı, Anadolu’nun fethi, İstanbul’un fethi, Çanakkale Savaşı büyük ölçüde kurgulanmış gerçeklerden oluşan bir hikaye. Eğitim ya da Media üzerinden kitleler hayali şeylere inandırılabiliyor” diye yazdı.

“Bu yöntemle hainler kahraman, kahramanlar hain ilan edilebiliyordu” diyen Dilipak, özetle yazına şöyle devam etti:

"Memleket yanıyor, olanları savunan ve eleştiren birileri siyasi rand peşinde. Birileri kuklacıları bırakıp kuklalarla uğraşıyor. Tarih övgü ya da sövgü kitabı değildir. Tarih bir toplumun tecrübeler birikimidir. Ortak hafızasıdır. Ve tarih ders alınmazsa tekerrür eder. Önümde 1993 yılı gazete kupürleri var. Sivas olaylar, ardından Başbağlar. İsmail Nacar’ın röportajları var, farklı bir gözle değerlendiriyor olayları. Bu gibi durumlarda hedef gösterilen kişi, topluluk, örgütlere dikkat. O kişi ve örgütler o işi yapmaz değil, ama gerçek bundan ibaret değil. Onları öne çıkaranlar bu şekilde kendilerini gizlerler. Hoş artık gizlemeye de gerek görmüyorlar. Yine PKK kartı kullanacaklar. FETÖ diyecekler. Gladio denecek, JİTEM denecek, Türk İntikam Tugayları diyecekler, Dini çevrelerden birilerini bulacaklar ya da uyduracaklar. Kalkancı’yı, Emire’yi hatırlayın. 28 Şubat öncesi, sırası, sonrasını hatırlayın. Feraset sahibi aynı çukura tekrar düşmemeli.

MI6, CIA, MOSSAD yok değil. Ama bunların Media, Mafia, Sermaye, Siyaset, STK, Bürokrasi, Akademi içindeki uzantılarına da dikkat! Kaç PKK var biliyor musunuz? MOSSAD’ın, CIA’nın, Rusların, İran’ın PKK’sı ayrı. İçimizdeki FETÖ’cüler, dışımızdakilerden daha tehlikeli. Sahi, THK’nın o yönetim kurulunu kim nasıl belirledi?. Bundan sonra Adliye, Mülkiye, Maliye, Sosyal Media’ya dikkat. Sadece orman yangınını gözünüze çok yaklaştırırsanız arkasındaki bir ormanı kaybedebilirsiniz.”

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