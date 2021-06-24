Abdurrahman Dilipak: Tehlikenin farkında mısınız?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazında toplumdaki değişim ve bilim alanındaki gelişmelere değindi, kıyamet alametlerini yazdı.

Dilipak, her büyük, acayip ve garip hadisenin, “kıyamet alameti” olarak değerlendirilebileceğini belirterek “Bu anlamda CoVID’i, Starlink, Neuralink, 5G, Kimera, Humanoid, Klonoid hepsi birer kıyamet alameti olarak değerlendirilebilir” dedi.

Kıyamet yaklaştıkça ehliyet ve liyakata itibarın azalacağını insanların dünya mal ve makamına daha fazla itibar edeceğini, adaletin kaybolacağını yazan Dilipak, GDO’lu ürünler, havanın, suyun, toprağın kirlenmesi, hormonlu gıdalar, hayvanların itlaf edilmesi, ekinlerin talan edilmesi, toprağın çoraklaşmasını örnek verdi.

“Servetin çoğalması ve dağılımındaki adaletsizliğin artması, aynı kökten gelen ve benzer düşüncelere sahip toplulukların bencillikleri yüzünden aralarında fitne ve fesat çıkması ve kendi aralarında fırkalara bölünüp cedelleşmeleri, katil ve fitnelerin fazlalaşması, salgın hastalıkların artması, insanları Doğu’dan Batı’ya göç ettirecek bir ateşin ortaya çıkması, meteor şimşeklerin artması, iklim değişikliği, böcek istilası, çekirge istilası, tabii afetler ve depremlerin artması, emânete riâyetin ortadan kalkması. Erkeklerde kısırlaşma ve kadın nüfusunun ve engellilerin olağanüstü bir şekilde artması. Merhamet, şefkat, adalet, cömertlik ve sabrın azalması, gösteriş ve kibrin artması, insanların uzun ömür arayışından vazgeçip ölümü kurtuluş gibi görmeye başlaması, intihar olaylarının artması”nı kıyametin küçük alametleri’ olarak sıralayan Dilipak, “Son bir haber daha: Japon bilim insanları, soya bileşiği kullanarak erkek kedibalığını %100 dişiye dönüştürmeyi başarmışlar. Tehlikenin farkında mısınız?” dedi.

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