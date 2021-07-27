Abdurrahman Dilipak'tan Yeni Akit'e konuşan İhsan Şenocak'a: CHP'ye yükleniyorduk; iktidar değişince fıkıh da mı değişiyor?

Abdurrahman Dilipak, yazarı olduğu Yeni Akit gazetesinde yayınlanan İlmi ve Fikri Araştırmaları Merkezi'nin (İFAM) kurucu başkanı olan ve kadınlara yönelik açıklamalarına gelen tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alınan İhsan Şenocak’ın, değerlendirmeleriyle ilgili “Bir zamanlar Keriman Halis'den söz edip CHP'ye yükleniyorduk. İktidar değişince fıkıh da mı değişiyor? Bir şeyin üzerinde spor bayrağı örtülünce o şey dinen de meşru haline mi geliyor. "Milli ve yerli" olunca dini de mi olmuş oluyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açığa alınan İhsan Şenocak, kadınların giyim-kuşamına yönelik tepki çeken açıklamalarıyla ilgili Yeni Akit gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

TIKLAYIN - İhsan Şenocak: Genç kaynana şehvet uyandırabilir, ebediyen haramdır

Yeni Akit yazarı Dilipak, Şenocak’ın “Benim neyi, nasıl konuşacağımı Kur'an-ı Hakim belirler” açıklamalarını alıntılayarak “Bir zamanlar Keriman Halis'den söz edip CHP'ye yükleniyorduk. İktidar değişince fıkıh da mı değişiyor? Bir şeyin üzerinde spor bayrağı örtülünce o şey dinen de meşru haline mi geliyor. 'Milli ve yerli' olunca dini de mi olmuş oluyor. O 'Milli' 'Nation' mu!?” paylaşımını yaptı.