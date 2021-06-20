Abdurrahman Dilipak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bir mesaj verilecekse, Macron’la görüşmede, tercümanınız başörtülü olabilirdi

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında, NATO Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi sırasında Malezya’da Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı’nın kızı Fatma Gülham Abusahanab’ın tercüman olarak görev yapmasını değerlendirdi.

Yeni Akit yazarı Dilipak, ABD Başkanı Biden’ın başörtüsünü sorun yapan biri olmadığını belirterek “Onun ‘gökkuşağı projesi’nde bu konu, diğer topluluklar gibi, sadece tolerans gösterilmesi gereken bir detay.

Olayın aslında sadece ehliyet ve liyakat açısından değerlendirilmesi gerekirdi. Eğer bir mesaj verilecekse ki, NATO ve AB toplantısına zaten hanımınızla birlikte katılmışsanız, bu bir mesaj, onu çok daha fazla özelleştirmek istiyorsanız, Macron’la görüşmede, Fransızca tercümanınız başörtülü bir hanım olabilirdi” dedi.

Kavakçı’nın kızı Abusahanab’ın dış politika açısından değil, iç politika açısından bir karşılığı olduğunu ifade eden Dilipak,

“AK Parti, CHP’lilerin mecliste protesto ettikleri Merve Kavakcı ve Kavakçı’nın çocuklarının okulda arkadaşlarına yuhalatılması basında geniş ölçüde haber oldu. Ama bir yandan da CHP tarafı Kavakçı ailesi üzerinden başka hikâyeler anlattılar. Sonuçta herkes kendi tabanına bir mesaj verdi” değerlendirmesinde bulundu.

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