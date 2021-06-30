Abdurrahman Dilipak'tan AKP ve KADEM'e: Beni mahkemeye verenler bunları savunabilecekler mi?

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan 'AKP'nin papatyaları' başlıklı yazısı nedeniyle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan AKP Kadın Kolları Başkanlıkları ve KADEM'e, "Şimdi eleştirdiklerimden kim kimmiş, son aylardaki örneklere bakıp anladılar mı bu işlerin muhataplarını. Bakalım beni mahkemeye verenler bunları savunabilecekler mi?” diye sordu.

Tıklayın - AKP Kadın Kolları'ndan "AKP'nin papatyaları" yazısı nedeniyle Abdurrahman Dilipak hakkında 81 ilde suç duyurusu

Dilipak, bugünkü yazısında, isim vermeden, organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm giyen Sedat Peker’in, AKP MKYK üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca ile ilgili iddiaları değerlendirdi.

“Adamın biri diyor ki, şu kirli iş konusunda falan muhalif liderle kötü bir iş yaptılar. ‘Hurraaaa!’ herkes saldırıyor” diyen Dilipak, "Ama o adam kendilerinden bir hareketin tepe görevlerinden birine gelmişse suspus. Muhalif lider o kişinin düğününe katılmış. Tamam da, onun yerine gelen şimdiki lider de katılmış. O ilk haber kaynağı söylemiyor, ötekiler söylüyor” dedi.

“Bu tiplerin her kesimden dostları olur. Sahi onlar oralara nasıl girdi” diyen Dilipak, “Onlara tavassut edenler kimler. O kişiler orada uslu durdular mı yoksa icrai faaliyete devam ettiler mi. Nasıl fark edilmeden yükselip, itibar sahibi oldular” diye sordu.

LGBTİ+'lara pozitif ayrımcılık uygulandığını öne süren Dilipak, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin ardından sözleşmede kalınması yönünde açıklama yapan holdingler için ‘MOR Holding’ ifadesini kullandı.

Destek veren holdingleri eleştirirken ‘bizim yeşil sermaye, ne buyurur bu hususta’ diye sorduğunda, AKP içindeki ‘FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’lilerin ve bu AKP’lilerin Papatyaları’nı eleştirdiği için KADEM ve 81 ilde AKP il teşkilatlarının kendisi hakkında dava açtığını ifade eden Dilipak, “Şimdi eleştirdiklerimden kim kimmiş, son aylardaki örneklere bakıp anladılar mı bu işlerin muhataplarını. Bakalım beni mahkemeye verenler bunları savunabilecekler mi?” diye sordu.

Yazının tamamını okumak için tıklayın