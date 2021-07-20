Abdurrahman Dilipak: Maalesef bu unsurların hemen hepsi ciddi bir zaaf, gaflet hatta bir kısmı ihanet içinde

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, adaletin “yasa yapan, yasaya dayalı yönetmelik, genelge, yönerge, tamimleri yayınlayan, denetleyen; bürokrat, emniyetçi, savcı, hakim, yüksek yargı” için de geçerli olduğunu belirterek “Bugün maalesef bu unsurların hemen hepsi ciddi bir zaaf, gaflet hatta bir kısmı ihanet içindedir” dedi.

Dilipak, Kanunî Sultan Süleyman’ın ‘devletin zevali’ne ilişkin bir sorusu üzerine, sütkardeşi Yahya Efendi’nin verdiği yanıtı hatırlatarak, özetle yazısına şöyle devam etti:

"Evet, ‘Adalet mülkün temelidir’. Barışın teminatıdır. Adalet yoksa gerçek anlamda barış da olmaz. Adalet olmazsa devletin temelinin sarsılması için düşmana bile gerek yoktur. Adalet yoksa zulüm vardır. Zulm ile abad olunmaz. Allah zalimlere, onlara yardım edenlere, hatta onlara karşı sesiz kalanlara yardım etmez. Onların işlerini sarp dağlara sardırır. Onlar ‘dilsiz şeytan’ hükmündedir.

Adalet; yasa yapan, yasaya dayalı yönetmelik, genelge, yönerge, tamimleri yayınlayan, denetleyenleri de kapsar ve tabii yasayı uygulayan bürokrat, emniyetçi, savcı, hakim, yüksek yargı, yargıçları denetleyenleri, Hukukçu yetiştiren mektepleri, avukatları, adli tıbbı, bilirkişileri, süreçte rol alan herkesi kapsar.

Bugün maalesef bu unsurların hemen hepsi ciddi bir zaaf, gaflet hatta bir kısmı ihanet içindedir. Ve toplum maalesef büyük ölçüde haksızlıklar karşısında susmayı tercih etmektedir. Hatta insanlar ‘gemisini kurtaran kaptan’ havasında haklıdan yana değil, güçlüden yana tavır almaktadır.”

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