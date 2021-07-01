Abdurrahman Dilipak: İslamofobinin yerini, beklenenlerin aksine İslamlaşma hareketi alabilir

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni dünya düzenin, batı uygarlığı için sonun başlangıcı ve Asya’da, bir yıkıma neden olabileceğini belirterek “ İslamofobyanın yerini beklenenlerin aksine bütün dünyada yeni bir İslamlaşma hareketi alabilir” dedi.

Dilipak, NATO, BM ve bağlı örgütler, AB, FED, London Interbank Offered Rate ve birçok devletin geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı.

Yeni dünya düzeninde ABD, İngiliz-Fransız milletler topluluğu, Rusya, Çin, Hindistan, Kanada, Avustralya kalmayacağını belirten Dilipak “Peki bu nasıl olacak?. Bu yapılar kendilerini fesih mi edecekler?” sorularını sordu.

2. Dünya savaşının sonucuna bağlı olarak Almanya ve Japonya’nın işgal altında olduğunu ve BM Güvenlik konseyi üyesi 3 işgal gücün varlık gösterdiğini söylediği Almanya’nın durumunun daha vahim olduğunu yazan Dilipak, “Bu süreçte “Milletler Topluluğu” çerçevesindeki “Bağımlı” ülkelerin geleceği de, söz konusu ülkelerin geleceği ile bağlantılı. Bir de İsrail konusu var. Bu yapı içinde en karmaşık olanı ABD ve İsrail. 3. sırada İngiltere ve aynı şekilde Vatikan. Eğer Almanya ve Japonya bu süreci iyi değerlendirmeyecek olursa en büyük kaybı onlar yaşayacak. Ya da bu iki ülke bu süreçte 2. Dünya savaşında ayaklarına bağlanan prangayı kıracaklar” dedi.

Almanya ve Japonya’nın tarihi, nüfusu ve GSYİH’sı hakkında bilgiler veren Dilipak, “ABD ile Japonya ya da Rusya ile askeri bir çatışma, Avrupa’da Almanya ve Asya’da Japonya’nın hareketlenmesine yol açabilir.

Yani, Globalistler Çin’e pirince giderken evdeki bulgurdan olabilirler. Evet bize şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murat etmiş olabilir” dedi.

“Ama şunu da görelim, dünyanın geldiği nokta, birçok açıdan eski günlere dönüş için artık imkansız seviyede zor” diyen Dilipak, şöyle devam etti:

“Yeni bir dünya kurulacak, bu beklenen gibi olmasa da, eskisi gibi de olmayacak ve bu ara dönem uzun sürebilir ve çalkantılı olabilir. Bu durum beraberinde teolojik beklentiler, esoterik fikirleri, kehanetleri, felsefi, ideolojik ve politik tartışmaları beraberinde getirebilir. İçtimai olaylar, ekonomik ve askeri hareketliliklere sebep olabilir. Yani evdeki hesaplar çarşıya uymayabilir.

Bakarsınız bu işin sonunda tarihin sonuna giden yolda bir kıyamet savaşı da yaşanabilir, batı uygarlığı için sonun başlangıcı ve beraberinde Asya’da bir yıkıma da sebep olabilir. İslamofobyanın yerini beklenenlerin aksine bütün dünyada yeni bir İslamlaşma hareketi alabilir.”

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