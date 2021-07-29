Abdurrahman Dilipak: İnsanlar bize bakıp dinden soğudu

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü “Bu din benim dinim değil” başlıklı yazısında, ‘din’ kavramını, siyasetçilerin ve okullardaki din derslerinin gençlerin üzerindeki etkisini değerlendirdi.

“O kadar çok İslam icad ettik ki; Folk İslam, Laik İslam, Euro İslam, Türk İslam, Arap İslam, Fars İslam, Demokrat İslam, Liberal İslam. Bir ‘Allahsız İslam’ kaldı” diyen Dilipak, “Din ‘kültür’ oldu gençler için artık. Din, mezhep, tarikat kültürel bir aidiyet olarak algılanıyor. Gerçek hayatta, ekonomi, siyaset, toplum hayatında bir karşıtlığı yok. Haşa, Allah’ı o işlere karıştırmıyoruz. Siyaset ve para ilişkileri bizi ciddi anlamda sekülerleştirdi. Din, biraz ritüel, biraz seremoni ve biraz bütçeye göre ikona. Gerisi gönlünden ne koparsa(!)” dedi.

İnsanların ilkokuldan başlayarak agnostik hale getirildiğini öne süren Dilipak, dinin kültüre indirgendiğini belirterek “Sonra dinlerin dayandığı ortak değer ‘Tanrı’ olunca, insanlar ‘Deist’ oluyor” diye yazdı.

Okullardaki din dersinde, mezhep ve tarikat konularına girilmediğini yazan Dilipak, Kur'an-ı Kerim'in dua kitabı olarak anlatıldığını ifade etti.

“Bana kalırsa dinden soğumanın en büyük sebeplerinden biri aile, bir eğitim, biri Müslüman etiketli kişi ve kuruluşlar. Güzel örnek olamadık. Dahası, insanlar bize bakıp dinden soğudular. ‘Biz’ deyince ağır kaçtı değil mi?” diye soran Dilipak, “Hani hayatı dönüştürmek için güç ve servet istiyorduk, ama güç ve servetin önce kendine sahip olanları dönüştürdüğünü çok geç anladık. Anladığımızda ise çok geç olmuştu” dedi.

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