Abdurrahman Dilipak'ın yengesi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Hükûmetin Covid-19 için aldığı tedbirleri yazılarında sık sık eleştiren Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın amcasının eşi 77 yaşındaki Seher Dilipak, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Seher Dilipak, AKP Kahramanmaraş Milletvekili M. Uğur Dilipak’ın da annesi.
Gazeteci- yazar Abdurrahman Dilipak’ın amcası Mustafa Dilipak’ın eşi Seher Dilipak bugün Kahramanmaraş’ta Koronavirüs nedeniyle bir süredir yoğum bakımda bulunduğu Necip Fazıl Bölge Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Şeyhadik Camiinden, yarın/salı günü ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazından sonra Kahramanmaraş Şeyh Adil mezarlığına defnedilen Seher Dilipak, bir süredir CoVID tedavisi görüyordu.
Seher Dilipak'ın 3 doz Biontech aşısı yaptırdığı belirtildi.
Seher Dilipak’ın ölüm haberini Abdurrahman Dilipak da sosyal medya hesabından paylaştı.