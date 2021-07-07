Abdurrahman Dilipak: Cami çoğaldı da, cemaatin sayısı ve kalitesi iki ayrı konu; okul çok da müfredat ayrı bir dert

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında “Cami çoğaldı da, cemaatin sayısı ve kalitesi iki ayrı konu. Okul çok da müfredat ayrı bir dert, öğretim kadrosu ayrı bir dert, yönetimi, ekonomisi, talebesi, diplomalı işsizler ordusu ayrı bir dert” dedi.

“Dikkat! ‘Gelecek günler’ geçen günleri aratabilir. İnşallah korkulan olmaz, ama gidişat iyi değil” diyen Dilipak, bir ülkede yaşayanların, o ülkede olup-bitenleri görmezden, duymazdan, bilmezden gelme hakkına sahip olmadığını yazdı.

“Biz; FETÖ, PKK/PYD-HDP, LGBT, siyasi polemikler, Kanal İstanbul, Şehir Hastahanesi, Millet Parkı, karayolları, Hızlı Tren, İHA, SİHA, savunma sanayi üzerinden gidiyoruz da, halkın kafasında başka suali mukadderler var. Bunları kim, nasıl, kaça yaptı gibi mesela. Ya da aile, fuhuş, kumar, uyuşturucu gibi. Kara para, mafia, çeteleşme, adaletsizlik gibi. Millet BÇG, ADD, ÇYDD, Ergenekon, Balyoz konusunu unuttu gitti” diyen Dilipak, “Cami çoğaldı da, cemaatin sayısı ve kalitesi iki ayrı konu. Okul çok da müfredat ayrı bir dert, öğretim kadrosu ayrı bir dert, yönetimi, ekonomisi, talebesi, diplomalı işsizler ordusu ayrı bir dert” dedi.

Gülen hareketinin okullaşma ve dershane politikası ve Türkçe Olimpiyatları programının toplumun büyük kesimi tarafından desteklendiğini ifade eden Dilipak, “Ama bunlar onların yargılanmalarına engel olmadı. Mediada 1 numara olmuşlardı hatırlarsanız, tiraj, rating olarak, gazete, Tv değil sadece radyo, dergi, kitap, dağıtım olarak. Vakıf, dernek, sendika gibi örgütlenmelere de el atmışlardı. Olmadıkları yer yoktu!? Bazı şeyleri iyi yapmak, bazen bazı yanlışlar söz konusu ise, o işleri itibarsız hale getirebilir” değerlendirmesinde bulundu.

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