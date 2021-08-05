Abdurrahman Dilipak: Bu olanlar birileri her tarafı betonlaştırırken onlara destek verip, sessiz kaldığımız içindir

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye'de son dönemde yaşanan orman yangını ve sel felakatleriyle ilgili “Bu olanlar kendi ellerimizle yaptıklarımızın sonucudur. Ya da birileri bazı yanlışlar yaparken, her tarafları betonlaştırırken, onlara destek verdiğimiz ya da onlar karşısında engelleme yapmayıp sessiz kaldığımız içindir” dedi.

Dilipak’ın orman yangınlarıyla ilgili yazısı özetle şöyle:

"Bakın ateşin sizi yakmaması, suyun sizi boğmamasını, işlerinizin sarp dağlara sarmamasını, üstünüze bela ve pislik yağmamasını istiyorsanız; tövbe edelim, cahillik etmeyelim, zalimlerden olmayalım. Üstümüzdeki kul hakkının kirlerinden arınalım, haram olan her şeyden arınalım. Haram mal, para, makam, her ne iş ya da şey varsa, ondan arınmadan kurtuluş yok.

Yangını sadece itfaiye ile söndüremezsiniz. Onun maddi ve manevi, zahiri ve manevi sebeplerini iyi araştırmamız gerek. Unutmayalım ki, o yangınların maddi ve zahiri sebebi, Starlink’ler, ya da PKK olsun, o şey ayrıca Allah’ın iradesi içindedir. O’nun iradesi ve bilgisi dışında hiçbir şey yoktur. Hayır da, şer de Allah’ın iradesi içindedir. Biz O’nun rızasına talibiz. Doğrusu ben bu süreçte, medya, siyaset ve toplumda pek dini bir hassasiyet görmedim. Mesela kimse kendi payına tövbe ve yakarış içinde olmadı. Unutmayalım ki, içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden, eğer bizler onlara destek veriyor ya da onların zulümleri karşısında sessiz kalıyorsak biz de helak olanlardan olabiliriz. Biz kendi hakkımızdaki hükmü değiştirmeden Allah bizim hakkımızdaki hükmünü değiştirmeyecek. Haksızlıklar karşısında susarsak dilsiz şeytan olacağız. Şeytansa azabda gerekir.

Bu olanlar kendi ellerimizle yaptıklarımızın sonucudur. Ya da birileri bazı yanlışlar yaparken, her tarafları betonlaştırırken, onlara destek verdiğimiz ya da onlar karşısında engelleme yapmayıp sessiz kaldığımız içindir."

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