Abdurrahman Dilipak AK Parti içindeki AKP'lileri yazdı: Eskiden ter kokuyorlardı, şimdi parfüm kokuyorlar; rutubet kokan derneklerden çıkıp, plazalara taşındılar

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ANAP'ı 'Papatyalar'ın bitirdiğini, AKP'yi de AKfP'nin 'Papatyaları'nın bitireceğini belirterek, "AK Parti içindeki AKP’liler, FETÖ’nün zihniyet ikizi gibi davranıyorlar. Hem uluslararası fonlarla destekleniyorlar hem de kamu fonlarını kullanıyorlar. Malum “Yeşil Sermaye” de bunlara sponsor olabiliyor. Koç kadar, Sabancı kadar, Eczacıbaşı kadar bizim “Yeşil sermaye” davasına sadakat gösterip, bu fahişelere ve onların türevlerine karşı seslerini yükseltebilecekler mi? Konfeksiyoncu, gıda zinciri, finans kuruluşu, ses ver Türkiye! Ne bekliyorsunuz!" diye yazdı.

Abdurrahman Dilipak, AK Parti içindeki AKP'lilerden yardım almayan cemaat ve vakıf kalmadığını iddia ederek, "Ha, işte böyle, veren al alan elden üstündür. Daha önce siz konuşuyordunuz onlar dinliyordu, şimdi onlar konuşuyor, siz dinliyorsunuz.. AB fonları ile semirenlerin sesleri nasıl inceldi, eskiden ter kokuyorlardı, şimdi parfüm kokuyorlar. Bodrum katlarında rutubet kokan derneklerden çıkıp plazalara taşındılar." ifadelerini kullandı.

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