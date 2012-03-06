Abdürrahim Albayrak primi ikiye katladı

T24 - Zorlu deplasmanda Sivasspor’u farklı mağlup eden Galatasaraylı futbolculara, prim müjdesi soyunma odasında Abdürrahim Albayrak’tan geldi.

Lig lideri Galatasaray, hava koşulları nedeniyle zorlu bir yolculuğun ardından ulaştığı Sivas’ta, en azından skor olarak beklendiği gibi zorlanmadı.

Sahasında 13 maçtır mağlup olmayan ve play off’u kovalayan Sivasspor’u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek bitime 5 hafta kala Fenerbahçe ile 9 puanlık farkı koruyan sarı kırmızılı oyuncular, ek prim müjdesini yönetici Abdürrahim Albayrak’ın ağzından soyunma odasında aldı.

Maç sonrası Sivas’tan Yüzde Yüz Futbol’a açıklamalarda bulunan Albayrak, Başkan Ünal Aysal’ın da onayıyla primi ikiye katladığını söyledi.

Albayrak’a, geçmiş yıllarda kendi ismi üzerinden sık sık gündeme gelen oyunculara jest olayı soruldu. Albayrak da, Başkan Ünal Aysal’ın onayıyla oyuncuların maç primini ikiye katladığını söyledi.

"Ne kadar prim versek azdır. Çok çok daha farklı primleri hak ediyorlar" diyen Albayrak, maça ilişkin de, "O kadar çile ve yorugunluktan sonra güzel ve muhteşem bir galibiyet aldık. Muhteşem bir Muslera ve 4 golle gelen 3 puan. Bu bizim için çok önemliydi" değerlendirmesinde bulundu.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz’ın ve teknik direktör Rıza Çalımbay’ın kendilerine gösterdiği misafirperverlikten bahseden Albayrak, iki hafta sonra Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisine ilişkin de şunları söyledi:

"Fenerbahçe güçlü bir kadroya sahip ve zor maç olacak. Ancak bu ne ilk ne de son maç. Bizler geçiciyiz ama dostluklar çok önemli. Basın karşısına çıkan herkesin konuşmalarına dikkat etmesi gerekiyor. Camialara en önemli katkımız örnek olmamızdır."