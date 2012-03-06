Sivas macerasında mutlu son

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Sivasspor, lider Galatasaray'ı konuk etti. Deplasmandan 4-0 galip ayrılan sarı kırmızılı takımın gollerini, Necati Ateş, Tomas Ujfalusi ve Aydın Yılmaz kaydetti.

Lider Galatasaray, bu skorla üst üste 5. galibiyetine imza attı. Üç puanı hanesine yazdıran sarı kırmızılı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan 9 puanlık farkı da korurken, üst üste son 3 deplasman maçından da galibiyetle ayrılmış oldu. Galatasaray, 29. haftanın ardından 20 galibiyetine imza atarak, puanını 66'ya yükseltti.

NTV sporda yer alan habere göre, bu sezon evindeki ilk yenilgisini ikinci haftada Eskişehirspor'dan alan Sivasspor, 13 maçlık serisinin ardından mağlubiyetle tanıştı. Evinde, 169 gündür kaybetmeyen Sivasspor, ligdeki 8. mağlubiyetini aldı. Play-off hesapları yapan ev sahibi takım, galibiyet hasretini ise 4 maça yükseltti.

Maçın ilk dakikasında Galatasaray, Sivasspor kalesinde Albert Riera ile etkili oldu. Hakan Balta'nın pasında ceza alanında topla buluşan Riera, bekletmeden vurdu, top üstten auta çıktı.

Sivasspor, Galatasaray kalesinde pozisyon üretmekte zorlanırken, 15. dakikada Necati Ateş'in golüne engel olamadı. Orta alanda topla buluşan Riera'nın pasında topla buluşan Necati Ateş, kaleci Senecky'nin önde olduğunu görünce, şık bir vuruşla topu kalecinin üzerinde ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Skorda geriye düşen ev sahibi takım, Eneramo ve Grosicki pozisyon bulurken, skoru değiştirecek golü kaydedemedi. Devrenin son dakikalarına doğru tempo düştü ama dakikalar 45'i gösterirken, Sivasspor Eneramo ile net bir gol pozisyonundan yararlanamadı.

Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında, Erman Kılıç'ın yerden yaptığı ortada, kale önünde Eneramo, yatarak topa dokundu ancak meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

Hakem Halis Özkahya'nın düdüğü ile karşılaşmanın ilk 45 dakikası, konuk Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı tempolu başlarken, ilk tehlikeli atak konuk takımdan geldi. Rakip alana hızlı çıkan Galatasaray'da Riera'nın Necati'nin önüne bıraktığı topta, golcü oyuncu ceza alanının içerisinden vurduğu topa kaleci Senecky kornere çeldi.

62. dakikada Ricado Pedriel'in ceza alanın dışından beklenmedik bir vuruş yaptı ve kaleci Muslera, aynı güzellikte kurtardı.

Sivasspor gelişen atağının ardından Galatasaray, Necati'yle ikinci gole çok yaklaştı. Necati'nin vuruşunda Senecky, topu son anda parmaklarıyla kornere çelerken, kullanılan kornerde sarı kırmızılı takım golü buldu.

64. dakikada kullanılan kornerde, defanstan seken top penaltı noktasının birkaç metre gerisinde Ujfalusi'nin önünde kaldı. Çek futbolcunun vuruşunda, top Senecky'nin müdahelesine rağmen filelerle buluştu.

Ujfalusi, ayrıca Galatasaray formasıyla ligdeki ilk golüne imza attı.

Golden 4 dakika sonra, ortadan gelişen Sivasspor atağında Erman Kılıç'ın kafayla indirdiği topta, sol kanattan ceza alanına giren Grosicki, bekletmeden vurdu ancak kaleci Muslera bir kez daha gole izin vermedi.

Bulduğu pozisyonlarda son vuruşlardaki başarısızlığı nedeniyle skor üretemeyen Sivasspor, bu dakikalarda net pozisyonlar bulmasına rağmen kaleci Muslera'yı geçemedi.

Dakikalar 80'i gösterirken, Galatasaray, farkı üçe yükseltti. 58. dakikada oyna giren aydın Yılmaz, sol kanattan Necati Ateş'in ortasında, topu kaleci Senecky'nin sağından ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0'a taşıdı.

Kalan dakikalarda da rahar bir oyun ortaya koyan Galatasaray, duraklama dakikalarında, gol perdesini açan Necati'yle fileleri bir kez daha havalandırdı.

Sarı kırmızılı takım, zorlu Sivas deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.