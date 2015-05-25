Abdurrahim Albayrak: Aman kimse Arda ile Çeşme'ye gitmesin

Galatasaray - Beşiktaş maçını izleyen Arda Turan'ı gazeteciler Abdurrahim Albayrak'a sordu. Albayrak soru üzerine Çeşme ve Arda Turan üzerine açıklama yaptı. Albayrak, "Arda ile oturup sohbet ettik. Bizim birkaç futbolcuya 'birlikte Çeşme'ye gidelim' dedi. Ben de 'aman kimse Çeşme'ye gitmesin' dedim. Çünkü lige verilen bir arada Arda, Çeşme'ye gitmişti. O zaman da onu Atletico Madrid'e gitmeye ikna etmişlerdi" ifadelerini kullandı.

Arda'nın "Ağabey iyi ki gittim, gitmeseydim şampiyon olamazdık" dediğini söyleyen Albayrak "Ben de 'belki de Şampiyonlar Ligi'ni alırdık' dedim. Arda şu anda Avrupa'nın en iyi futbolcuları arasında. Arda ile gurur duyuyoruz" diye konuştu.