Abdülmecid Efendi Köşkü'ndeki sergiye saldırmıştı: Koç'a haddini bildirmesini iyi biliriz!

İstanbul’da 15’inci İstanbul Bienali’yle eş zamanlı olarak düzenlenen sergide Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç’un koleksiyonun yer aldığı seçkiye saldıran Mahmut Alan, arkadaşlarıyla Taksim'de düzenlediği basın toplantısında, "Abdullah Öcalan’la mahkemelik olmuşuz. Koç’la seve seve er meydanında, mahkeme meydanında çarpışırız. Hukuk, demokrasi içinde Koç’a haddini bildirmesini iyi biliriz" dedi. Açıklama Fetih TV hesabında yayınlandı.

Alan, sergiye ‘vicdani duygularla’ ve İslam’a edilen küfürlerden dolayı gittiğini savundu: “Yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede, Türkiye’nin değeri haline gelmiş Koç Holding’in, Ömer Koç’un böyle bir şey yapabileceğine ihtimal vermiyordum. Sergiye gittiğimde o heykelin alenen absürd şekilde, çocukların da göreceği şekilde cami mihrabına benzeyen bir yapıya koyulduğunu görünce, güvenlikçi arkadaşlara bir insan cinsel organının topluma açık ifade edilirse yanlış olacağını söyledim.”

TIKLAYIN - Abdülmecid Efendi Köşkü'ndeki Ömer Koç koleksiyonuna saldırı!

TIKLAYIN - Abdülmecid Köşkü'ndeki sergiye saldıran kişi, eski BBP yöneticisiymiş: Heykeli kaldırıp fırlattım!

TIKLAYIN - Abdülmecid Efendi Köşkü'ndeki sergiye saldıran ve 24 ayrı suçtan kaydı bulunan kişi serbest bırakıldı!

TIKLAYIN - Koç Holding'ten Ömer Koç koleksiyonuna yönelik saldırıya ilişkin açıklama: Kendisine hitap edeni sanat olarak görüp...

24 ayrı suçtan sabıka kaydı var

Emniyette heykelin kaldırılmasını istediğini, karşı çıkılınca olayın yaşandığını öne süren Mahmut Alan’ın Cumhurbaşkanı’na hakaret, Toplantı ve Yürüyüş Kanunu’na muhalefet, Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet, hakkı olmayan yere tecavüz, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, hakaret ve aşağılama, Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet, devlet güvenliğine ilişkin gizli belge temini, güvenlik güçlerine direnme, kasten yaralama, tehdit ve hakaretin de arasında bulunduğu 24 suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. Emniyetten serbest bırakılan Mahmut Alan, 2015 yılında Büyük Birlik Partisi (BBP) Bolu İl Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıklamıştı.



‘Ucube heykel’i, “İslam’a ve toplum ahlakına küfür kabul etmiyorum” diyerek fırlattığını belirten Alan, cezaya da razı olduğunu söyledi.



Cumhuriyet'in haberine göre, Alan şöyle devam etti: “Paraya tapanlar benim resmimi koymak suretiyle haberlerde hedef haline getiriyorlar. Biz zaten korksaydık bu yola çıkmazdık. Buyursunlar er meydanı burada. Barzani’yle mahkemelik olmuşuz, Adnan Oktar’la mahkemelik olmuşuz, Abdullah Öcalan’la mahkemelik olmuşuz. Koç’la seve seve er meydanında, mahkeme meydanında çarpışırız. Hukuk, demokrasi içinde Koç’a haddini bildirmesini iyi biliriz.”

Osmanoğlu sergiyi hedef göstermişti

Saldırıya uğrayan sergi, II. Abdülhamit’in beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu tarafından hedef gösterilmişti. Osmanoğlu, twitter hesabından sergiyi ‘rezalet’ diye tanımlamıştı



Bir diğer torun Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Facebook hesabından şunları yazmıştı: “Kanuna göre Koç ailesinin satın aldığı vicdanlara göre ise gasp ettiği bu köşkte yapılan bu rezaleti kabul etmemiz mümkün değildir.”

Koç Holding'in açıklaması

Koç Holding de saldırının ardından şu açıklamayı yapmıştı:

“Kendisine hitap edeni sanat olarak görüp, etmeyeni hayal gücü ve aşırılıklar üzerinden tehdit ve baskı unsuru olarak kullanmaya çalışmak, sığ bir yaklaşımdan öteye gidemez ve kabul edilemez.”