Abdülmecid Köşkü'ndeki sergiye saldıran kişi, eski BBP yöneticisiymiş: Heykeli kaldırıp fırlattım!

İKSV tarafından Koç Grubu ana sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Bienali ile eşzamanlı olarak Üsküdar Bağlarbaşı'ndaki Abdülmecid Efendi Köşkü'nde sergilenen Ömer Koç koleksiyonu eserlerine saldıran kişilerden birinin eski Büyük Birlik Partisi (BBP) yöneticisi Mahmut Alan olduğu ortaya çıktı. Alan, “Heykeli kaldırıp birkaç metre öteye fırlattım” dedi.

Facebook hesabından bir video paylaşan Alan’ın saldırı sonrası gözaltına alındığı, Anadolu adliyesine götürüldüğü, ardından da serbest bırakıldığı öğrenildi.

Diken'de yer alan habere göre Alan, ‘Hırka altındaki adam’ heykelinin evde ayetlerin de bulunduğu mihraba yerleştirildiğini öne sürerek penisinin görüldüğünü söyledi.

Eski BBP başkanı şöyle devam etti: “Bunu gördüğümde inanamamıştım. Bolu’dan İstanbul’a gelerek buradaki arkadaşlarımı, ağabeylerimi aradım. Ama kendilerine kesinlikle eylem yapacağımı belirtmedim. Daha sonra beni müzenin oraya getirdiler. Ben kendime tek başıma giderek heykeli gördüğümde, bunun kabul edilemeyeceğini söyleyip kaldırılması gerektiğini izah ettim ama oradakiler kaldırılmayacağını söyleyince Hz. İbrahim’in yangınına su taşıyan karınca misali safımızı belli etmek gerekiyordu… Çıplak heykeli aldım ve birkaç metre öteye fırlattım.”

Hedef gösterilmişti

Saldırıya uğrayan sergi, ‘Osmanlı torunları’nca hedef gösterilmişti.

II. Abdülhamit’in beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu, Twitter hesabından sergiyi ‘rezalet’ diye tanımlamıştı

Bir diğer torun Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Facebook hesabından şunları yazmıştı: “Kanuna göre Koç ailesinin satın aldığı vicdanlara göre ise gasp ettiği bu köşkte yapılan bu rezaleti kabul etmemiz mümkün değildir.”

Hep gündemde

Alan daha önce de bazı ‘eylem’leriyle gündeme gelmişti.

Alan geçen aylarda HDP genel merkezinin önüne gelerek binaya doğru etek fırlatmış, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’yi Atatürk Havalimanı’nda ‘fantezi iç giyim’le ‘protesto’ etmişti.