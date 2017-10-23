Abdülmecid Efendi Köşkü'ndeki sergiye saldıran ve 24 ayrı suçtan kaydı bulunan kişi serbest bırakıldı!

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Grubu ana sponsorluğunda düzenlenen 15. İstanbul Bienali kapsamında Üsküdar Bağlarbaşı'ndaki Abdülmecid Efendi Köşkü'nde sergilenen eserlere saldırdığı için gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı.

Bolu'dan geldiği öğrenilen ve suç kaydı bulunan Mahmut A. isimli kişi, sabah saatlerinde sergiye saldırıda bulundu. Daha sonra gözaltına alınan saldırgan emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, emniyette heykelin kaldırılmasını istediğini, karşı çıkılınca olayın yaşandığını öne süren Mahmut A’nın Cumhurbaşkanı’na hakaret, Toplantı ve Yürüyüş Kanunu’na muhalefet, Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet, hakkı olmayan yere tecavüz, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, hakaret ve aşağılama, Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet, devlet güvenliğine ilişkin gizli belge temini, güvenlik güçlerine direnme, kasten yaralama, tehdit ve hakaretin de arasında bulunduğu 24 suç kaydı olduğu saptandı. Ayrıca, Mahmut A. 2015 yılında Büyük Birlik Partisi (BBP) Bolu İl Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıklamıştı.

2'nci saldırıda gözaltına alınan yok

Mahmut A.'nın sergiye saldırmasının ardından öğle saatlerinde sergiye gelen başka bir grup, saldırıda bulundu. Sergiyi gezenlerin de tepki gösterdiği saldırganlar, güvenlikçiler tarafından uzaklaştırıldı.