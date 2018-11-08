Abdüllatif Şener'den İstanbul adaylığı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adaylığı için adı geçen CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "Vakti gelmeden önce bazı şeyleri söylemek iyi değildir" dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, 2019 bütçesinin, yatırımların azaldığı, temsil ödenekleri, faiz giderleri ve bütçe açığının arttığı bir bütçe olduğunu savundu.

"2019 bütçesinde faiz girderleri 117 milyar liraya"

Verilen rakamlara bakıldığında yatırımların azaldığının görüldüğünü anlatan Şener, geçen yıl 79 milyar lira olan yatırım ödeneklerinin 2019 bütçesinde 54 milyar liraya düştüğünü belirtti.Temsil ödeneklerindeki artışın yanı sıra bütçe açığının da 2019 ve 2021'e kadar sürekli arttığını kaydeden Şener, "Benzer bir tabloyu faiz giderleri açısından da görmekteyiz. Bütçe doğrudan doğruya faiz ödeme bütçesine dönüşmüştür. Çünkü 2018'de 76 milyar lira olan faiz giderleri 2019 bütçesinde 117 milyar liraya çıkmıştır." diye konuştu.

"10 yıldır yapısal reform yapılmıyor"

Ekonomik krizin, iktidarın ülkeyi yanlış yönetmesinden kaynaklandığını, hükümetin yanlış ekonomi politikaları ve uygulamalarla ülkeyi krize soktuğunu ileri süren Şener, "Son 10 yıldır hiç yapısal reform yapamayan bir iktidardan söz etmekteyiz" diye konuştu.

Ekonomik kriz sonucu piyasada fiyatların arttığını savunan Şener, "Buradan çıkış, bu iktidarın muhalefeti dinlemesiyle mümkündür. Muhalefeti, ana muhalefet partisini dinlemeyen, tavsiyelerine kulak vermeyen iktidarın bu sıkıntıyı aşması güç görünmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şener, "Ödeme garantisiyle yaptırılan mega tesislerin faturasının kullanana da kullanmayana da çıkarıldığı" iddiasına ilişkin, "Yüksek bir ödeme taahhüt ediliyor, fiyat belirleniyor ve dövize bağlanıyor. Araç sayısı tutmayınca emme basma tulumba gibi hazineden birilerinin cebine para boşaltılıyor. Cumhuriyet tarihi boyunca böyle bir soygun sistemi inşa edilmemiştir. Korkunç bir soygun mekanizması var. Soygun mekanizmasının varlığı sözleşmelerin ve anlaşmaların gizliliğiyle de kanıtlanmıştır." ifadesini kullandı.

Abdüllatif Şener'den İstanbul adaylığı açıklaması

CHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlıklarını kazanacağını söylen Şener, "Böyle bir noktada bildiğiniz gibi ben sadece bir milletvekiliyim partide. Parti Meclisi üyesi değilim aynı şekilde partinin MYK üyesi de değilim" dedi.

CHP'li Abdüllatif Şener, gazetecilerin "Sizin bu yöndeki tercihiniz ne olur? ‘Göreve hazırım' der misiniz?" sorusuna "Bir bakalım, vakti gelmeden önce bazı şeyleri söylemek iyi değildir" yanıtını verdi. Şener, bir gazetecinin "Ama şu anda takvim işliyor" şeklindeki sözleri üzerine de, "Takvim işliyor ama daha 5 ay var. Siz şimdi şunu yakalamaya çalışıyorsunuz burada; zamanı öne çekip kararı ilan ettirmeye çalışıyorsunuz. Bense asla siyasi hayatımda kararları vakti gelmeden öne çekmek için çaba harcamam veya basının algısını zamanla bağlantısız olarak şekillendirmeye çalışmam" diye konuştu.