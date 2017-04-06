Abdüllatif Şener: Davutoğlu, Arınç ve Gül sessiz; "Evet" derlerse gelecekte suçlanacaklarını hissediyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yardımcılığı yapmış olan Abdüllatif Şener, anayasa değişikliği hakkında "AK Parti üst kademelerine geldikçe, böyle bir metne evet demenin bu ülkeye 100 yıl içerisinde yapılabilecek büyük kötülük olduğunu düşünenlerin oranı artıyor" dedi. AKP'nin kurucularından Şener, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın anayasa değişikliği teklifiyle ilgili net bir ifadede bulunmamasını değerlendirdi.

Tutumları AKP içinde ‘ayrışma’ iddialarına neden olan önemli isimlere dikkat çeken Şener, "Gül’ün, Davutoğlu’nun ve muhtemelen Bülent Arınç’ın şu ana kadar sessiz kalıyor olmaları böyle bir değişime evet demenin insanlık açısından gelecek kuşaklar açısından suçlanacakları, töhmet altında kalacakları ve büyük eleştirilere maruz kalacaklarını hissetmiş olmalarından dolayıdır diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Hayır ihtimali yüksek olmakla birlikte ortada görüyorum"

16 Nisan’da yapılacak ‘hayır’ çalışması kapsamında meydanları dolaşan eski bakanlardan Abdüllatif Şener, T24’ün "Nasıl görünüyor?" sorusuna "İşin dorusu ben bu anayasa değişikliğinin evet mi, hayır mı neticeleneceği konusunda net bir noktada değilim. Kesinlikle şu sonuç çıkacak diyemiyorum. Hayır çıkma olasılığı daha fazla olmakla birlikte kritik bir referanduma doğru gidiyoruz biraz ortada görüyorum. Hayır ihtimali yüksek olmakla birlikte ortada görüyorum" yanıtı verdi.

"Evet demenin bu ülkeye yapılabilecek 100 yıl içinde en büyük kötülük olduğunu biliyorlar"

Şener'in AKP’deki ayrışmalarla ilgili tartışılan iddialar konusunda sorularına değerlendirmesi şöyle:

Referanduma giderken ‘Hayır’ ve ‘Evet’ oy ayrımını belli bir parti mensubu olmaya göre katı bir şekilde değerlendirmek yanlıştır. Her partinin ‘Hayırcı’ları da ‘Evetçi’leri de. Bu durum Ak Parti'ye de yansıyor. Ak Parti'de ağırlık ‘Evet’ yönünde yönlendiriliyor olsa da yine aklıselim ile düşününler bu işin ülkemize ne getirip götüreceğini ölçüp biçenler bu işe evet denemeyeceğini böyle metne bir evet demenin bu ülkeye yapılabilecek 100 yıl içinde en büyük kötülük olduğunu biliyorlar, anlıyorlar. Böyle bir kötülük gelecek kuşaklara yapmanın ülkeye yapmanın da yanlış olduğunu düşünen insanlar var, bu az sayıda da değil, mutlaka çok sayıda hatta partinin üst kademelerine geldikçe bu oranın daha da artığını düşünüyorum ben.

"Eski cumhurbaşkanı, eski başbakan ve milletvekillerince sakıncaları görülüyor"

"Normal seçmen kitlesini partinin görüşüymüşçesine bir yandan Başbakan'ın bir yandan Cumhurbaşkanı'nın evet yönünde yönlendirmeye çalışmasına rağmen partinin üst kademelerinde yani milletvekilleri arasında partinin kurullarında partide eskiden cumhurbaşkanlığı, başbakanlık yapmış kişiler arasında böyle bir metnin anayasa değişikliği metninin geçmesini yürürlüğe girmesini büyük sakıncaları çok iyi görülmektedir ki bunlar arasında ‘Hayır’ eğilimi daha fazladır.

"Rejimin nereye doğru gidebileceği hayal bile edilemez"

"Örneğin Sayın Gül’ün, Davutoğlu’nun ve muhtemelen Bülent Arınç’ın şu ana kadar sessiz kalıyor olmaları böyle bir değişime evet demenin insanlık açısından gelecek kuşaklar açasından suçlanacakları töhmet altında kalacakları ve büyük eleştirilere maruz kalacaklarını hissetmiş olmalarından dolayı diye düşünüyorum.

"Çünkü bu öyle bir değişiklik ki gerçekten rejimin nereye doğru gidebileceği ne sizin ne de benim tarafımdan hayal bile edilemez ve gelecek kuşakların bu değişimi yapan bizim kuşağa lanet edeceklerinden benim hiçbir şüphem yoktur. Bunu sadece ben hissetmiyorum , bunu elbette eski cumhurbaşkanı ve eski başbakan da hissediyorlar çok yönlendirilmeye çalışıldıkları halde evet oyu vereceklerini hiç söylemediler ve sessiz kalmayı tercih ediyorlar partinin şu andaki yönetimiyle çelişkili duruma düşmemek için."