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Abdullah Öcalan'ın kitabına toplatma kararı kaldırıldı

Öcalan'ın avukatı Cengiz Çiçek, kitaba el koyma ve toplatma kararının kaldırılması için Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulundu

11 Aralık 2014 19:49

Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği Abdullah Öcalan'ın "Kürdistan Devrim Manifestosu: Kürt sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü (Kürtürel soykırım kıskacında Kürtleri savunma)" adlı kitabına konulan el koyma ve toplatma kararını kaldırdı. Öcalan'ın yazdığı "Kürdistan Devrim Manifestosu: Kürt sorunu ve Demokratik Ulus Çözümü (Kürtürel soykırım kıskacında Kürtleri savunma)" adlı kitabına Diyarbakır'da daha önce Terörle Mücadele Kanunu (TMK) 10'uncu madde ile görevli 3 No'lu Hakimliği tarafından el koyma ve toplatma kararı vermişti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Felat Bozarslan'ın haberine göre, Öcalan'ın avukatı Cengiz Çiçek, Anayasa Mahkemesi'nin aldığı "özgürlüğün ihlali" kararını gerekçe göstererek, kitaba el koyma ve toplatma kararının kaldırılması için Diyarbakır 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, daha önce TMK 10. madde ile görevli Diyarbakır 3 Nolu Hakimliği'nin verdiği, "Öcalan'ın kitabının toplatılması ve el konulması" kararının kaldırılmasına hükmetti. Kararda, toplatma ve el koyma kararının Anayasanın 25, 26, 90 ve 141'inci maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldığı belirtildi.
Anayasa Mahkemesi'nin 25 Haziran 2014 tarihli kararında "düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ve bu kapsamda basın özgürlüğünün ihlal edildiğine" karar verdiği kaydedildi.

Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı üzerine Öcalan'ın avukatının yaptığı başvurunun değerlendirildiği belirtilen kararda, "Bu karar dikkate alınarak talepte bulunan Abdullah Öcalan'ın avukatının talebinin kabulü ile el koyma ve toplatma kararının kaldırılmasına karar verilmiştir" denildi.

 

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