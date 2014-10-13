Türkiye'nin Abdullah Öcalan başvurusu reddedildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında 18 Mart'ta kararı verilen davanın esastan yeniden görüşülmesi yönünde gerek davacı gerekse Türkiye tarafından yapılan başvuruları geri çevirdi.



Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, AİHM kararında, 2009 yılı öncesi tutukluluk koşullarının AİHS’ye aykırı olduğuna ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla ilgili olarak da şartlı salıverme olanağı tanınması gerektiğine hükmetmişti. Mahkeme, Öcalan’ın tazminat taleplerini yanıtsız bırakarak mahkeme masrafları için Türkiye’nin 25 bin euro ödemesine karar vermişti.

Türkiye’nin bu karara itiraz ettiği ana bölümü, “şartlı salıverme olanağı tanınması” talebi oluşturuyordu. Öcalan’ın avukatları ise davanın AİHM’nin temyiz organı olarak çalışan 17 yargıçtan oluşan Büyük Daire’ye taşınmasını sağlayarak konuyu uluslararası toplumun gündeminde tutmayı amaçlıyordu.



AİHM, davanın yeniden esastan görüşülmesi yönündeki talepleri geri çevirmesine herhangi bir gerekçe göstermedi. Mahkemenin bu adımıyla karar kesinleştiğinden konunun önümüzdeki aylarda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi gündemine gelmesi bekleniyor.