Abdullah Öcalan kalekolların durdurulmasını istedi

İmralı'da tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan, kalekolların durdurulmasını isteyerek, "Halka savaş görüntüsü verilmemeli" dedi.

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeyi PKK'ye yakınlığıyla bilinen ANF'ye anlattı.

A KP'nin savaş hazırlıklarından vazgeçmesini istiyor

Buldan, Öcalan'ın kalekol yapımlarına tepki gösterdiğini belirterek, "Sayın Öcalan ile 18 toplantıya katıldım. Sürecin başından beri görüşen birisiyim. İlk toplantıdan sonuncuya kadar AKP'nin savaş hazırlıklarından vazgeçmesini istiyor. Dünkü görüşmede de sürecin hassas olduğuna dikkat çekerek, AKP'nin savaş hazırlıkları yapma girişiminden vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Buldan, Öcalan'ın "Kalekol, karakol yapımları, güvenlik amaçlı yol ve barajlar sürece zarar veriyor. Halk da tepkili. Halka savaş görüntüsü verecek hiçbir şeyin yapılmaması gerekiyor. Kalekol da bunlardan biridir ve Lice hassas bölgedir" dedi.

Kalekolların durdurulması gerekiyor

Öcalan'ın AKP'yi sorumlu olmaya çağırdığını da aktaran Buldan, şunları kaydetti: "Sayın Öcalan 'geldiğimiz aşamanın umut verici olduğunu söylüyorum ama özellikle AKP'nin biraz daha sorumlu ve dikkatli olmasını istiyorum' dedi. Kalekolların bir an önce durdurulmasını, savaş hazırlığı veren görüntülerin bir an önce durdurulması gerektiğini ifade etti. Bölgede provokasyonlara zemin hazırlayan bütün unsurlardan herkesin kaçınması gerektiğini söyledi. AKP'nin tutumu hiçbir şekilde değişmedi; kalekola, askeri sevkiyata, baskılara devam etti; halk demokratik tepkisini bir türlü ortaya koyamadı. Çünkü hassas sürece geldik, yol haritalarının çıkacağı sürece geldik, bunlar olurken herkesin üzerine düşenleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi. 'Sorumluluk' derken de kalekol, askeri sevkiyatları, halka linç girişimlerini kastettiğini, AKP'nin bunları önlemesi gerektiğini belirtti. 'AKP bunlar karşısında sessiz kalıyor.

Buldan, önümüzdeki görüşmede yol haritası ile ilgili bir açıklama ya da bilgilendirme olacağını tahmin ettiklerini açıklayarak, "Bu akşam itibarıyla hükümetle görüşme talebinde bulunacağız. İlgili bakanlarla bundan sonra görüşme ve değerlendirmeler daha sık yapılacak. Sayın Öcalan'la da daha çok görüşeceğiz. Kandil ziyaretimiz de hafta sonuna denk gelebilir. Bu 10 gün içinde hem Sayın Öcalan, hem Kandil hem de hükümetle görüşme yapacağız" dedi.

Bayrak provokasyonu ivedilikle soruşturulmalı

Buldan, Öcalan'a toplantı bitiminde bayrak meselesi hakkındaki görüşlerini sorduklarını ve şu yanıtı aldıklarını söyledi: "Bizim hiçbir ulusun ulusal değer ve simgelerine karşı olumsuz ve rencide edici bir yaklaşımımız olmamıştır, olamaz. Türkiye halkını bize karşıtlaştırmayı amaçlayan son bayrak provokasyonunun da her iki tarafın gerekli kurumları tarafından ivedilikle soruşturulması ve sonuçlarının tüm halkımızla paylaşılması elzemdir. Bu tarz provokasyonların halkların ortak geleceğini amaçlayan demokratik ulus çözümlemelerimi hedef aldığını herkesin bilmesi gerekir."