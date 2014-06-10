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Milli Savunma Bakanı Yılmaz: Kalekolların yapımına devam edilecek

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, 'Komutanlar istifaya davet ediliyor' şeklindeki bir soruya 'Hayırlısı olsun' karşılığını verdi

10 Haziran 2014 16:51

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Güneydoğu’da ve özellikle sınır olan bölgelerde kalekolların yapımına devam edileceğini söyledi.

AKP grup toplantısına katılmak üzere geldiği Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yılmaz, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Türk Bayrağı’nın indirilmesine yönelik soruları,"Kalekolların yapımına devam edilecek. Devletin ve milletin güvenliği için her türlü tedbir alınacak. Bu tedbirlerin alınması bir başkasının onayına bağlı değil. Güvenli k kriterleri neyi gerektiriyorsa o yapılacak. Güvenlik için bazı şeylere ihtiyaç duyulmaz. Güvenlikten taviz verilmez. Güvenliğin bedeli olmaz” sözleriyle yanıtladı.

Savunma Bakanı Yılmaz, "Komutanlar istifaya davet ediliyor" şeklindeki soruya ise "Hayırlısı olsun" demekle yetindi.


 

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