Lice'de kalekol protestosuna asker müdahalesi; 2 kişi hayatını kaybetti

Fırat Haber Ajansı (ANF) kalekol yapımına karşı protesto eylemlerinin 15 gündür devam ettiği Diyarbakır’ın Lice ilçesinde biri kadın, üç kişinin öldürüldüğünü 'iddia' olarak duyurdu. Alınan son bilgiler doğrultusunda iki kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Özgür Gündem'e göre, olay yerinde bir kadın hayatını kaybederken, ik yaralı kişi Dicle Üniversitesi hastanesine helikopterle taşındı. DHA muhabirine göre ise, helikopterle hastaneye taşınan 24 yaşındaki Ramazan Baran göğsünden aldığı kurşun yarası ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çeşitli kaynaklara göre, dört kişi hayatını kaybetti. Özgür Gündem'in haberine göre, Lice'ye bağlı Kıralan köyünde Ramazan Baran isimli bir genç ile ismi öğrenilemeyen 50 yaşlarında bir kadın ile isminin Hacı olduğu belirtilen bir kişi kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti.

Resmi yetkililerden olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Biri kadın toplam üç kişi

ANF'nin haberine göre, Lice’de kalekol, karakol ve baraj inşaatına karşı 15 gündür eylemde olan halka asker, polis, TOMA ve gaz bombaları ile saldırdı.

Saldırı sonucunda 1’i kadın, 2 genç, toplam 3 kişinin öldüğü öne sürülüyor.

Lice’de kalekol-karakol ve baraj inşaatına karşı 15 gündür direnen halka, polis ve asker TOMA ve gaz bombaları ile saldırıyor. Çok sayıda yaralının olduğu da gelen bilgiler arasında.

Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, yaşanan saldırıda biri kadın 2 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yaşanan saldırıda öldürülen bir kişinin halen bölgede bulunduğunu kaydeden Aydoğan, "Sivil halkın barış konusundaki ısrarını ortaya koyan bir eylem. Şimdi bu barış için, çözüm için yapılan bu eyleme tahammül gösterilmiyor, bu kadar tahammül gösterilmeyen bir durumda valiyi arayıp, bu konu ile ilgili bakanlıkları aramamıza gerek yok. Her şey açık, ortada. Çünkü yaşanan şahadetler her şeyin özeti" şeklinde konuştu.

Saldırının yapıldığı Abalı bölgesinden haber alınamazken, çok sayıda yaralının bulunduğu ve ölü sayısının ise 3 olduğu iddia ediliyor.

Helikopterle hastaneye götürüldü

Doğan Haber Ajansı’ndan Canan Altıntaş’ın haberine göre, güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açılması üzerine, askerlerde karşılık verdi.

1 bir kişi göğsünden vuruldu. 24 yaşındaki Ramazan Baran, askerler tarafından Duru Jandarma Karakolu’na indirilen askeri helikopterle, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne götürüldü. Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan 24 yaşındaki Ramazan Baran, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Lice’de yaşanan olaylarda 1 asker ile 1 kadının da yaralandığı ve hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Bir kadın öldü, iki yaralı hastaneye sevk edildi

Özgür Gündem'in haberine göre, Lice'ye bağlı Yukarı Çalıbükü (Biryas) köyünde yurttaşlara yönelik gelişen müdahalelerde edinilen bilgilere göre, biri kadın 4 kişi hayatını kaybetti. Yine Cellik bölgesinde şiddetlenen çatışmalarda ise 4 kişi yaralandı.

Lice Belediyesi Eş Başkanı Harun Erkuş'un aktarımlarına göre Lice'ye bağlı Kıralan köyünde direniş halinde olan yurttaşlara yönelik yapılan müdahalede Ramazan Baran isimli bir genç ile ismi öğrenilemeyen 50 yaşlarında bir kadın ile isminin Hacı olduğu belirtilen bir yurttaş kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti.

Ulaşılan bilgilere göre, hayatını kaybettiği belirtilen biri kadın diğer iki kişinin henüz cenazelerine ulaşılamadı.

Cellik bölgesinde müdahalede 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olarak ismi belirtilen kişinin ise Dicle Üniversitesi öğrencisi olduğu belirtilen Ahmet Arslan olduğu öğrenildi. Arslan'ın Cellik bölgesinde yaralandığı belirtiliyor.

BDP Lice Eş Başkanı Harun Erkuş: 4 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, Özgür Gündem'in twitter hesabından paylaşılan ve Sterk TV'ye dayandırılan bir mesajda BDP Lice Eş Başkanı Harun Erkuş'un 4 kişinin hayatını kaybettiğine ilişkin sözlerini paylaştı.

Özgür Gündem'in paylaştığı mesaj şöyle:

Lice Belediye Eşbaşkanı: Lice merkezindeki halk da şu anda katliamın olduğu yere yürüyor. Bu bir katliamdır, 4 şehit var