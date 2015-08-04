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Politika

Abdullah Gül'ün ofisinde 'böcek' mi bulundu?

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Abdullah Gül’ün ofisinde böcek bulunduğu iddiasını TBMM gündemine taşıdı

04 Ağustos 2015 13:02

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, 11. Cumhurbaşkanı  Abdullah Gül'ün ofisinde böcek bulunduğu iddialarına ilişkin soru önergesi verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tekin, şu sorulara cevap aradı: “Gül’ün ofisinde yapılan güvenlik kontrolünde böcek bulunduğu iddiaları doğru mudur? Bu ofis Maslak’taki Ayazağa Kasrı mıdır? Gül’ü korumakla görevli altı polis memurunun görevden alındığı doğru mudur? Bu polislerle ilgili soruşturma başlatılmış mıdır?”

 

Huber’den Ayazağa Kasrı’na

 

Başak Kaya’nın Sözcü’de yer alan haberine göre, Gül, görev süresi dolduktan sonra bir süre Cumhurbaşkanlığı’na ait Huber Köşkü’nü kullanmış, bu durum tartışma yaratmıştı. Gül, Huber’i Tayyip Erdoğan’a devrettikten sonra Maslak’taki Ayazağa Kasrı’na geçti. Gül’ün yeni ofisine taşınmasıyla birlikte de ‘böcek’ tartışması başlamıştı.

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