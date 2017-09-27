Abdullah Gül'ün eski yaverine ağırlaştırılmış müebbet

Bolu'da FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan, 11'inci Cumhurbaşkanı Abbdullah Gül'ün yaverliğini de yapan Bolu 2'nci Komando Tugayı eski Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Tugay Kurmay Başkanı Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz 7 sanık beraat etti.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, sıkıyönetim atama listesinde Bolu ve Düzce sıkıyönetim komutanı olarak adı geçen Tuğgeneral İsmail Güneşer ile darbe gecesi tugayda bulanan Kurmay Başkanı Yarbay Veli Ceylan ve nöbetçi subay Yüzbaşı Nuri Kıyak tutuklandı.

Güneşer, Ceylan ve Kıyak ile 1'i yarbay, 4'ü üsteğmen, 1'i teğmen, 1'i astsubay 7 tutuksuz sanık, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında hâkim karşısına çıktı. 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Terör örgütüne üye olmak' suçlarından yargılanan sanıklara son sözleri soruldu.

Güneşer: Kumpasın içindeyiz

Tutuklu sanık Tuğgeneral İsmail Güneşer, "Kumpasın içindeyiz. 3 albay bizi mezarın içine bıraktılar. Bizi buradan çıkarmak sizlerin görevi. Bu kumpasın ayak izlerini göstermeye çalıştık. Meslek hayatım boyunca onurumu ve mukaddes bildiğim değerleri ayaklar altına almadım. Vicdanınızla vereceğiniz her karara katılıyorum" dedi.

Tutuklu sanık Yarbay Veli Ceylan ise 26 yıllık asker olduğunu ifade ederek, "Milletimin bana verdiği emanete ihanet etmedim. Mesleğimden asılsız iddialarla mahrum bırakıldım. Suçsuzum. Eğer Türk halkı üzerinde hakkım varsa helal olsun" dedi.

Diğer tutuklu sanık Nuri Kıyak da, "Bağımsız ve tarafsız mahkeme olan sizlerin en doğru karar vereceğini düşünüyorum. Takdir mahkemenizindir" diye konuştu.

Örgüt üyeliğinden ceza verilmedi

Mahkeme başkanı Seyfi Han, "Şu an vereceğimiz karar vicdanımızdan süzülmüş bir karar. Bu konuda gerçekten samimiyim" diyerek kararı açıkladı.

Han, tutuklu sanıklar Güneşer, Ceylan ve Kıyak'a, 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Örgüt üyeliği suçundan ise ceza verilmedi. Mahkeme heyeti, diğer tutuksuz 7 sanık hakkında kesinleşmiş suç delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

İddianameden

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 7 eski asker hakkında, anayasanın 309/1 ve 314/2 maddeleri uyarınca "anayasayı ihlal" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.

İddianamede, darbe girişiminin başarılı olması halinde, sözde "Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı" olarak adı geçen Güneşer'in emrindeki askerlere, "Bolu Valisi ve Belediye Başkanı yerine görevlendirilecek isimlerin araştırılması" talimatı verdiği belirtilmişti.