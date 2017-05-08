Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül son yolculuğuna uğurlandı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesi Cami Kebir'e getirildi. Dün 91 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Hamdi Gül'ün tabutunu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve kardeşi Macit Gül taşıdı. Abdullah Gül ve ailesi taziyeleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bakanlar ve Gül ailesinin yakın dostları, cenaze törenine katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırdı. Erdoğan ve Gül, tabutu birlikte omuzladılar.

Öte yandan, Gül’ün babası Ahmet Hamdi Gül’ün oturduğu apartmanın bulunduğu Kızılırmak caddesi üzerinde de güvenlik önlemleri alındı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül'ün cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Cami Kebir'e getirildi. Kızılırmak Caddesi'ndeki baba evinin önündeki taziye çadırından ayrılan 11. Cumhurbaşkanı Gül, Acıbadem Hastanesi morguna geldi. Buradan babasının naaşının cenaze nakil aracına taşınmasına eşlik eden Gül, cenaze namazının kılınacağı Cami Kebir'e geçti. Kardeşi Macit Gül, çocukları ve diğer aile üyeleriyle tabutu omuzlayan Gül, babasının cenazesini musalla taşına koydu. Gül, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Birlikte saf tuttular, birlikte omuzladılar

Öğle namazının ardından, cenaze namasında Cumhurbaşkanı Erdoğna ve Başbakan Yıldırım Abdullah Gül'ün yayanında saf tuttu. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kıldırdı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, bakanlar, çok sayıda işadamı ve Gül ailesinin yakınları da cenazeye katıldı. Cenaze namazının ardından, Abdullah Gül ve Erdoğan tabutu birlikte omuzladı. Ahmet Hamdi Gül'ün naaşı defnedilmek üzere aile mezarlığına götürüldü.

Siyasiler yalnız bırakmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 91 yaşında yaşamını yitiren babası Ahmet Hamdi Gül’ün cenaze törenine katılmak üzere Kayseri’ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kayseri Havalimanı’nda, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Sabaha kadar telefonlara yanıt verdi

Sabaha kadar taziyeye gelenleri karşılayıp, yurt içi ve dışından, telefonla arayanlara yanıt veren Gül, "Allah herkesten razı olsun. Bizi yalnız bırakmadılar" dedi. Dün saat 18.50 sıralarında, yoğun bakım servisine kaldırıldığı Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde kurtarılamayan Ahmet Hamdi Gülün cenazesi hastane morguna konulmuştu.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören 91 yaşındaki Gül, dün akşam saatlerinde Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Abdullah Gül, cuma günü Kayseri'ye gelerek babasını ziyaret etmişti.

Cenazenin bu sabah yıkanması işlemine Abdullah Gül ve erkek kardeşi Macit, oğulları ve yeğenleri de katıldı. Bu arada Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nce, ana kapının sağında bulunan Ahmet Hamdi Gül Aile Mezarlığı’nı defin işlemine hazır hale getirdi. Mezarın bulunduğu parselin etrafı polis tarafından barikatlarla çevrildi. Resmi ve sivil polislerin yanı sıra özel harekat timlerinin de defin işleminin gerçekleşeceği mezarlık çevresinde önlem aldı.

"Ahmet Hamdi Bey bir gün olsun beni incitmedi"

Abdullah Gül'ün babasının evinin bulunduğu merkez Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Kamanlıoğlu apartmanının alt katındaki boş bulunan 2 katlı 1000 metrekarelik dükkan VIP misafirlere ayrılırken, binanın bahçesine kadın ve erkekler için iki ayrı çadır kuruldu.

Taziye çadırında günün erken saatlerinden itibaren taziyeleri kabul etmeye başlayan Abdullah ve Macit Gül kardeşlerin hayli üzüntülü olduğu görüldü. 69 yıllık eşini kaybeden anne Adeviye Gül, kendisine taziyede bulunanlara, "Ahmet Hamdi bey bir gün olsun beni incitmedi. Çok acı çekmeden ruhunu teslim etti” dedi. Gül'ün oğlu Ahmet Münir Gül, dedesinin evinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.