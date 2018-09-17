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Politika

Abdullah Gül'ün adı, spor kulübünün isminden kaldırıldı

Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü'nün ismi Kayseri Basketbol Spor Kulübü oldu

17 Eylül 2018 21:30

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kayseri temsilcisi Abdullah Gül Üniversitesi Spor Kulübü'nün (AGÜ Spor) ismi Kayseri Basketbol Spor Kulübüolarak değişti.

Kulüp başkanı Ömer Yağmur imzasıyla yazılı bir açıklama yapan AGÜ Spor, isim değişikliği yapıldığını duyurdu. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz faaliyetlerine 2018-2019 sezonundan itibaren AGÜ Spor Gençlik ve Spor Kulübü Derneği yerine, Kayseri Basketbol Spor Kulübü olarak devam edecektir. Transfer çalışmalarına da hız veren yönetimimiz hafta sonu Mersin'de gerçekleşecek Özgecan Aslan Turnuvası'na da katılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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