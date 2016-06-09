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Abdullah Gül'ün 3 koruması da Nusaybin'de şehit oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehit olan Şerife Özden Kalmış için Abdullah Gül taziye mesajı yolladı

09 Haziran 2016 00:29

Mardin Nusaybin'de İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda şehit olan kadın polislerden Şerife Özden Kalmış'ın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde koruma ekibinde olduğu ortaya çıktı. 

Kardeşinin Mardin'e tayin olmadan önce Ankara'da görev yaptığını ifade eden ağabeyi İsmail Sütçü, "Daha önce Sayın Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde yakın korumasıydı. Şark görevi olarak oraya tayini çıktı. Eşi de polis, ikisi de Midyat’ta görev yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu. 

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün koruma memurları polis memurları Salih Taç ve Erkan Başpehlivan da, yola tuzaklanan bombanın imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada hayatlarını kaybetmişlerdi. 

Öte yandan Abdullah Gül, twitter sayfasından Şerife Özden Kalmış için taziye mesajı yolladı. Gül mesajında, "Uzun yıllar koruma ekibimde fedakarca görev yapmış olan Şerife'nin Midyat'taki hain saldırıda şehit düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendim" ifadelerini kullandı.

 

 

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