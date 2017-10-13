Abdullah Gül'e Şanlıurfa'da yoğun ilgi (2)

\'BEREKETLİ TOPRAKLARDA BULUNMAKTAN OLDUKÇA MUTLU OLDUM\'

11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şanlıurfa kent merkezindeki temaslarının ardından 21\'inci dönem Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Bayrak\'ın davetlisi olarak Hilvan İlçesi\'nin Salcu Mahallesi\'ndeki çiftlik evine geçti. Burada Süleyman aşireti üyeleri tarafından coşkuyla karşılanan Gül, çiftlik evinin bahçesinde kurulan sofraya oturdu. Yemekte, 50 koyun kesilip, kuzu dolma yapılarak davetlilere ikram edildi.

Davette konuşan Abdullah Gül, Şanlıurfa’ya her gelişinde gözle görülür değişimler olduğunu belirterek, \"Değerli dostum Faruk Bayrak’ın davetlisi olarak Şanlıurfa\'ya geldim. Bizim dönemimizde yapılan müzeleri gezdim. Bereketli topraklarda bulunmaktan dolayı oldukça mutlu oldum. Bu anlamda bize böyle bir organizasyon hazırlayan Faruk Bayrak\'a teşekkür ediyorum\" dedi.

Çiftlik evindeki yemeğin ardından Gül’e aba hediye edildi. 11\'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, davetin ardından kentten ayrılmak üzere GAP Havalimanı\'na hareket etti.



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