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Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a tebrik telefonu

AKP Genel Başkan adayı Yıldırım da Gül'ü 22 Mayıs'ta yapılacak kongreye davet etti

20 Mayıs 2016 17:31

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP'nin 22 Mayıs'ta yapılacak 2. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkan adayı olarak ismi açıklanan Binali Yıldırım'ı tebrik etti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti'nin 22 Mayıs'ta yapılacak 2. Olağanüstü Büyük Kongresinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın genel başkanlığa aday gösterileceğini açıklamıştı. Dün Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan tebrik telfonu alan Yıldırım bugün de Abdullah Gül ile görüştü.  Gül, Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak kutladı ve başarılar diledi.

AKP Genel Başkan adayı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yıldırım da Gül'ü 22 Mayıs'ta yapılacak kongreye davet etti.

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