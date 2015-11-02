Abdullah Gül'den AKP'ye 'kapsayıcı ve uzlaştırıcı' üslup tavsiyesi

AKP'nin kurucu üyeleri arasında yer alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP'nin yeni döneminde "kapsayıcı ve uzlaştırıcı bir üslup" benimseyececeği temennisinde bulundu.

Abdullah Gül, Twitter hesabı üzerinden seçim değerlendirmesi yaptı. Gül, seçim sonuçlarından dolayı AKP'yi tebrik ettiğini belirterek, "Bu sonucun ülkemizde huzur ve istikrarın tesisi için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum" dedi. Gül, "Yeni AK Parti döneminde kapsayıcı ve uzlaştırıcı bir üslupla Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak bir reform ve kalkınma sürecinin başlatılmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

İşte Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajları;