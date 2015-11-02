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Politika

Abdullah Gül'den AKP'ye 'kapsayıcı ve uzlaştırıcı' üslup tavsiyesi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, seçim değerlendirmesinde bulundu

02 Kasım 2015 18:21

AKP'nin kurucu üyeleri arasında yer alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP'nin yeni döneminde "kapsayıcı ve uzlaştırıcı bir üslup" benimseyececeği temennisinde bulundu.

Abdullah Gül, Twitter hesabı üzerinden seçim değerlendirmesi yaptı. Gül, seçim sonuçlarından dolayı AKP'yi tebrik ettiğini belirterek, "Bu sonucun ülkemizde huzur ve istikrarın tesisi için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum" dedi. Gül, "Yeni AK Parti döneminde kapsayıcı ve uzlaştırıcı bir üslupla Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak bir reform ve kalkınma sürecinin başlatılmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

İşte Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesajları;

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