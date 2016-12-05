"Abdullah Gül 'Ya kaybedersem' diye müzedeki 'cumhurbaşkanlığı oyunu'nu oynamadı"

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, dün açılışı yapılan Abdullah Gül Müzesi ve Kütüphanesi'ndeki 'cumhurbaşkanlığı oyunu'nu, "Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişiyim. Oyunda kaybedersem diye çekindim" diyerek oynamadığını aktardı.

Vahap Munyar'ın "'Cumhurbaşkanlığı oyunu' oynamadı" başlığıyla yayımlanan (5 Aralık 2016) yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, başta ABD olmak üzere bazı dış seyahatlerinde cumhurbaşkanları, devlet başkanları adına müzeleri her gördüğünde düşündü:

- Ülkemizde de böyle gelenek başlatsak iyi olur.

Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. Ali Doğramacı da Gül’ün bu düşüncesini destekleyenlerin başında yer aldı:

- Türkiye’de “Cumhurbaşkanı Müzesi” geleneğini başlatmalısınız.

Gül, bunun üzerine öncelikle söz konusu müze geleneğinin yolunu açacak yasal altyapının oluşturulmasını istedi. Yasal altyapı ile birlikte Umurbey’deki Celal Bayar,İslamköy’deki Süleyman Demirel Müzesi, söz konusu statüye kavuştu.

Ardından Kayseri’deki Abdullah Gül Üniversitesi için Erciyes Üniversitesi’nden devralınan eski Sümerbank fabrikasının restorasyonu, müze ve kütüphane planlanarak tasarlandı. Mimar Emre Arolat, tarihçesi 1935’e uzanan fabrikanın müze ve kütüphane için planlanan bölümünü tasarladı. O bölümün inşaatını da Rönesans Grubu üstlendi.

Abdullah Gül, restorasyon çalışmaları sürerken Ankara’dan müze konusunda bazı uzmanları Kayseri’ye davet edip, proje hazırlanmasını istedi:

- Ancak, söz konusu uzmanlar daha çok sergi mantığıyla hareket edilmesini önerdi. Ancak, benim düşündüğüm basit sergi değil, bir “Demokrasi Müzesi” idi.

11. Cumhurbaşkanı, “Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi”ni birlikte gezerken, müzenin küratörü Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’a döndü:

- Hasan Bey’in küratörlüğü üstlenmesiyle birlikte düşündüğüm müze ve kütüphane modeli şekillendi. Burası şahsımın ötesine geçti, bir siyasi tarih, demokrasi müzesi oldu. Benim öne çıkardığım fikirler, siyaset tarzım da buraya yansıdı.

Müze ve kütüphanenin Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olduğunu vurguladı:

- Aslında mevzuatı düzenleyip, burada Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de işin içine girmesini sağlamak gerekiyor.

Hasan Bülent Kahraman, Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı Başkanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu’nun da eşlik ettiği tur sırasında, müzeyi aktif-interaktif planladıklarına değindi:

- Her bölümde sergilenen objelerin yanı sıra dönemin siyasi gelişmeleri; metin, fotoğraf, film ve sesli olarak anlatılıyor. O dönemleri daha derinlemesine öğrenmek isteyen, o bölümdeki iPad’lerden detayları okuyup izleyebilecek.

Kahraman, müzedeki “Nasıl cumhurbaşkanı olunur?” şeklinde tanımladığı “Liderlik Oyunu”nu gösterdi:

- Oyunu Akın Ünver planladı. Müze Müdürü Ethem Doğan da ona yardım etti. Yazılımı İngiltere’de gerçekleşti. Bu oyun, müzeyi gezenlere isterlerse seçim yarışını tattıracak.

Gül, bu noktada araya girdi:

- Arkadaşlar çok ısrar etti ama oyunu oynamak istemedim. Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişiyim. Oyunda kaybedersem diye çekindim.

Ardından gençlerin, öğrencilerin müzeden çıkaracağı mesaj üzerinde durdu:

- Müzenin gençler için ilham ve cesaret kaynağı olmasını istiyorum.

Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi, Türkiye’nin önemli siyasi, sosyal bilimler araştırma merkezi olmaya aday görünüyor...

Kayseri'ye 10 özel uçak indi

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi’nin açılışından önceki akşam 11. Cumhurbaşkanı Gül’e bilgi verdi:- Törene gelecek konukların bir bölümünü 10 özel uçak getirecek. Söz konusu özel uçakların park etmesi için gerekli tedbirler alındı. Havalimanındaki normal trafik aksatılmadan özel uçaklar askeri havaalanı tarafına alınacak.

18 bin kitap var 6 milyon kitaba erişim olabilecek

Hasan Bülent Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi’nde 18 bin kitap olduğunu belirtti:

- Bir bölümü satın alındı. Sayın Gül’ün kendi kitapları var. Ayrıca hediye edilen kitaplar da söz konusu.

11. Cumhurbaşkanı Gül, kütüphane bölümünün Cumhurbaşkanlığı ile bağlantılı olduğunu vurguladı, Kahraman sürdürdü:

- Buradan elektronik ortamda 6 milyon kitaba erişmek mümkün olacak.

15 Temmuz henüz bu müzeye girmedi

Tur sırasında 11. Cumhurbaşkanı Gül ve küratör Hasan Bülent Kahraman’a sorduk:

- Müzede eksik kalan bölüm var mı?

Kahraman yanıtladı:

- 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşananlar şu anda Abdullah Gül Müzesi’ne yansımış değil. O konudaki çalışmalarımız sürüyor. Müze resmen açıldı ama halka açılışı Nisan 2017’yi bulacak. O zamana kadar eksikler tamamlanacak.

Trump'ın ortağının yaptığı masayı 7 yıl kullandım

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görev döneminde makamda kullandığı masayı gösterdi:

- Hayrünnisa Hanım bu masadan iki tane yaptırdı. Birini bu müzeye getirdik.

Masanın üreticisini anımsattı:

- Bu masayı Donald Trump’ın (ABD’nin yeni seçilen başkanı) ortağı yaptı.

Hasan Bülent Kahraman, şirketin ismini aktardı:

- Dorya Home...

Gül, Dorya için Donald Trump’a mektup yazdığını kaydetti:

- Dorya’nın Trump’la işbirliği gündeme geldiğinde kendilerine bir mektup yazmıştım.Trump’a Dorya’yı anlatıp, güvenebilecekleri mesajını vermiştim.

Merkezi İzmir’de olan Dorya, üretimi Manisa’da sürdürüyor. “Trump Home by Dorya”ürünleri de Manisa’da üretiliyor...