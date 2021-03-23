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Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Sever'in yazdığı kitap nedeniyle ''Cumhurbaşkanı'na hakaret''ten yargılandığı dava ertelendi

23 Mart 2021 11:42

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, T24 yazarı ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı Ahmet Sever'in, “İçimde Kalmasın/Tanıklığımdır” kitabı gerekçe gösterilerek ''Cumhurbaşkanı'na hakaret’’; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a “hakaret” suçlamasıyla  yargılandığı dava 9 Eylül’e ertelendi.

Mahkeme, yurtdışında bulunan Sever’in ifadesinin yurtdışından alınabilmesi için uluslararası İstinabe cevabının beklenmesine karar verildi.

İstanbul 2. Asliye Ceza MahkemesiT24 yazarı11. CumhurbaşkanıAbdullah Güleski basın danışmanıAhmet Severdava
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