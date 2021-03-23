Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Sever'in yazdığı kitap nedeniyle ''Cumhurbaşkanı'na hakaret''ten yargılandığı dava ertelendi

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, T24 yazarı ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı Ahmet Sever'in, “İçimde Kalmasın/Tanıklığımdır” kitabı gerekçe gösterilerek ''Cumhurbaşkanı'na hakaret’’; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a “hakaret” suçlamasıyla yargılandığı dava 9 Eylül’e ertelendi.

Mahkeme, yurtdışında bulunan Sever’in ifadesinin yurtdışından alınabilmesi için uluslararası İstinabe cevabının beklenmesine karar verildi.