Abdullah Gül: Petrol fiyatlarındaki düşüş fırsatını kaçırmayalım

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Türkiye sadece petrol boru hatlarında değil üretim merkezlerinde de olmalı. Türkiye gibi büyük nüfus ve ekonominin sadece taşıyıcı değil muhakkak üretim merkezlerinde olması gerektiğini" söyledi.



Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başekonomisti Fatih Birol'un, İEA İcra Direktörü seçilmesi onuruna, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ev sahipliğinde bir resepsiyon verildi.



Burada konuşan Gül, 2005 yılında Birol'a üstün hizmet ödülü verdiğini, o zamandan bu yana kendisini yakın takip ettiklerini ve İEA İcra Direktörü olması yolunda memnuniyetle destek verdiklerini hatırlattı.



Siyaset hayatı boyunca enerji konularını çok yakın takip ettiğini anlatan Gül, şöyle devam etti:

"Daima uluslararası gelişmeleri, gelecek enerji alanında nasıl olacak diye yakın takip ettim ve zaman zaman Fatih beyin de söylediği gibi kendisinden bilgiler aldım. Bize her zaman yol gösterici oldu. Özellikle dünya enerji görünümüyle ilgili raporları çok etkili oldu. Bu raporları iş adamlarına da gönderdim. Enerji sadece ekonomik bir faaliyet değil aynı zamanda siyasi bir alan. Uluslararası ilişkilerin çok önemli bir alanı. Sadece ekonomik değil aynı zamanda siyasi istikrar, dünya geleceği, güvenlik meseleleri söz konusu olduğunda enerji bunun bir ayağı. Enerji denince sizden aldığımız brifinglerle kaya gazının devreye girmesi her şeyi altüst etti."



Güneş enerjisi konusunda ise büyük bir gelişme yaşanacağından emin olduğunu dile getiren Gül, güneşten hala verimli ve ucuz faydalanmanın mümkün olmadığını, bu konudaki araştırmaların sonunda birden patlama gerçekleşeceğine inandığını söyledi.



Gül, Türkiye'nin sadece petrol boru hatlarında değil üretim merkezlerinde de olması gerektiğine vurgu yaparak, Türkiye gibi büyük nüfus ve ekonominin sadece taşıyıcı değil muhakkak üretim merkezlerinde olması gerektiğini ifade etti.





'Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım'





Petrol fiyatlarındaki düşmenin büyümeye olumlu etkisine de dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Bütün dünya ekonomisinin en büyük meselesi büyümedir. Petrol fiyatları en çok dışarı para harcadığımız, ithal ettiğimiz ürünün fiyatının bu kadar düştüğü şekilde bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeyeceksek, büyümemizi buna göre yapmayacaksak ilerde muhakkak bu fiyatlar çıkacaktır. O zaman bu fırsat kaçmış olacak. Ülke olarak ekonomiyi öne çıkarmanın şimdi zamanı. Çünkü bu fırsat her zaman böyle olmayacak. Onun için benim herkese tavsiyem bunu iyi değerlendirmek yatırımları ona göre hızlandırmak ve Türkiye'nin geleceğini çok daha parlak yapmak."

