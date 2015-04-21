Abdullah Gül, Huber Köşkü'nden taşındı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görevinin bitmesine rağmen yaklaşık 8 aydır kaldığı Cumhurbaşkanlığı'na ait Tarabya'daki Huber Köşkü'nden taşındı. Gül Ailesi, tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından geçen hafta Kavacık'taki boğaz manzaralı villaya yerleşti.

Enver Alas'ın DHA'da yer alan haberine göre, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görevinin bitmesi sonrası yaklaşık 8 aydır kaldığı Cumhurbaşkanlığı'na ait Tarabya'daki Huber Köşkü'nden taşındı. Geçen hafta içi Tarabya'daki Huber Köşkü'nden taşınan Abdullah Gül ve Hayrünnisa Gül çiftinin yeni ikametgahları Beykoz'a bağlı Kavacık'taki boğaz manzaralı villa oldu. Görev süresi 28 Ağustos 2014'te dolan Gül'ün taşınması, villada gerçekleştirilen inşaat ve tadilat çalışmaları ile güvenlik için yapılan otomasyon işlemlerinin uzaması nedeniyle gecikti.

Sessiz sedasız taşındılar

Çalışmanın sona ermesi ve villanın oturmaya hazır hale gelmesinin ardından ilk olarak eşyalar taşındı. Eşyaların konulmasının ardından Gül çifti, geçtiğimiz haftadan itibaren yeni ikametgahlarında oturmaya başladı. Öte yandan sitenin girişine Gül'ün korumaları için yeni bir güvenlik kulübesi yapıldı. Villanın çevresinde bugün de hareketlilik olduğu görüldü. Bahçede çalışmalar devam ediyor.

Gül, Huber Köşkü'nde kalmasına yönelik eleştiriler üzerine masrafları kendisinin karşıladığı yönünde açıklama yapmıştı.

Katar'a uçuyor

Diğer yandan Abdullah Gül'ün bu akşam saatlerinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin davetlisi olarak Katar'a gideceği öğrenildi.