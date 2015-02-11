'Huber Köşkü'nün tüm masrafları Abdullah Gül tarafından karşılanmaktadır'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığı'na ait Tarabya Köşkü'nde (Huber Köşkü) kalmasına ilişkin basında çıkan haberlere verdiği yanıtta, köşkün bütün masraflarının kendisi tarafından karşılandığını açıkladı.

Sabah gazetesi yazarı Sevilay Yükselir'in 5 Şubat tarihinde “Huber Köşkü neden boşaltılmıyor?” başlıklı yazısında, "Ne hikmetse elli bin defa gündeme getirilmesi gereken Huber Köşkü'nün hâlâ eski Cumhurbaşkanı tarafından kullanılıyor olması meselesi es geçiliyor. Huber Köşkü'nün bütün giderleri bizlerin ödediği vergilerle karşılanıyor" iddiaları üzerine, Abdullah Gül, kişisel internet sitesinden bir açıklama yapıldı.

'Kısa süre içinde ayrılacak'

Açıklamada, "Gül, yeni ikametgahının bitme aşamasına gelen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kısa bir süre içerisinde Tarabya Yerleşkesi'nden ayrılacaktır" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı Tarabya Yerleşkesi'nde kalmasına ilişkin basında yer alan spekülatif haberlere istinaden kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yeni ikametgahının inşasıyla ilgili mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikme nedeniyle ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın teklifi üzerine geçici olarak Cumhurbaşkanlığı Tarabya Yerleşkesi'ni kullanmak durumunda kalmıştır. Cumhurbaşkanı Gül'ün siyasi hayatı boyunca ve devletin çeşitli kademelerinde üstlendiği görevler sırasında sergilediği kamu malına yönelik doğruluk, dürüstlük anlayışı ve etik tavrı kamuoyu tarafından yakinen bilinmektedir.

'Bütün masraflar Abdullah Gül tarafından bizzat ödenmektedir'

Gül, yeni ikametgahının bitme aşamasına gelen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kısa bir süre içerisinde Tarabya Yerleşkesi'nden ayrılacaktır. Bu zorunlu konaklamaya bağlı olarak Tarabya Yerleşkesi’nde kendileriyle ilgili yapılan tüm masraflar 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından bizzat karşılanmaktadır."