Huber Köşkü otel mi oluyor?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanlığı'nca kullanılan İstanbul'daki tarihi Huber Köşkü'nün otel olacağın iddialarını Meclis'e taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a, İstanbul 2. Asliye Mahkemesi hâkiminin AKP aleyhine medyada çıkan haberlerin neredeyse tamamına tekzip kararı verdiği iddiasının doğru olup olmadığını sordu.

Tanrıkulu, Adalet Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:

“İstanbul 2. Asliye Mahkemesi hâkiminin AKP aleyhine medyada çıkan haberlerin neredeyse tamamına tekzip kararı verdiği iddiası doğru mudur?

İddia doğru ise tekzip kararlarının konularına göre dağılımı nedir?

Hâkimin Reza Zarrab ve eşi Ebru Gündeş’in başvurularıyla medya ve basın aleyhinde verdiği tekzip kararları hangileridir?

Hâkim hakkında meslek yaşantısı süresince soruşturma açılmış mıdır?"

Tanrıkulu, TBMM Başkanlığı’na verdiği bir başka önergede de Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik’e Huber Köşkü’nün otel olarak kullanılabilmesi için 49 yıllığına özel bir şirkete kiralanıp kiralanmadığını sordu. Tanrıkulu özetle şu sorulara yanıt istedi:

“Tarabya Yerleşkesi içindeki Huber Köşkü için 1 Ocak 2004-17 Temmuz 2014 arasındaki dönemde yapılan tüm harcamaların ana başlıklarına göre tutarları ne kadardır?

Huber Köşkü’nün otel olarak kullanılabilmesi için 49 yıllığına özel bir şirkete kiralanacağı ve söz konusu özel şirketle bir protokol imzalandığı iddiası doğru mudur?

İddia doğruysa, Huber Köşkü’nün 49 yıllığına kiralanması için protokol yapılan özel şirket hangisidir?