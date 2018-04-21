"Abdullah Gül, Erdoğan'ın ilk turda seçildiğini gösteren anketleri gördü; adaylıktan vazgeçti"

Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı uzun zamandır konuşulan AKP kurucularından ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, anket sonuçlarını görmesinin ardından olası bir adaylıktan vazgeçtiği iddia edildi.

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Saadet Partisi ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olabileceği bir süredir gündemde olan Gül’ün ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu ile görüştüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin ilk turundan galip çıkacağı yorumunun ardından çevresine aday olmayacağını ima ettiğini yazdı. Takan’ın Yeniçağ gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Abdullah Gül'ün R. Erdoğan karşında aday olup olmayacağını merak edenlere en sıcak kulis bilgisini iletelim. Abdullah Gül'ün yakın çevresinden ulaştığım bilgiye göre, baskın seçim karar açıklandıktan sonra İstanbul'da çok özel bir görüşme yapıldı. İktidara yakınlığı ile bilinen anket şirketi ANAR'ın Genel Müdürü İbrahim Uslu, Abdullah Gül ile görüştü, elindeki son seçim anketlerini gösterdi ve 'Erdoğan'ın ilk turda seçileceği' yorumunu yaptı. Gül'ün yakın çevresinin anlattığına göre, 'anketleri görünce Abdullah Bey'in morali çok bozuldu. Aday olmaya hevesli bir görüntü vermedi ve aday olmayacağını ima etti.' Yakın çevresi, Abdullah Gül'ün seçimler için çok kısa süre tanındığını da dikkate alarak aday olmayacağının kesinleştiğini ifade ediyor. Ben de diyebilirim ki; biraz iddialı olacak ama Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olmayacak.”