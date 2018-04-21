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"Abdullah Gül, şu an sinyal bile vermiyor; doğru formül bulunursa aday olabilir"

"Nasıl bir tavır sergileyeceğini bilmiyoruz"

21 Nisan 2018 11:50

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "erken seçim" önerisinin daha da erkene çekilerek 24 Haziran olarak açıklanması muhalefette aday arayışını hızlandırdı. Şu ana kadar 7 kişi cumhurbaşkanlığına talip olduğunu açıkladı. Sıklıkla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına rakip olarak konulan eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün durumu ise belirsizliğini koruyor. Dönem dönem yaptığı açıklamalarla Erdoğan'ın karşısına rakip olarak çıkacağı iddia edilen Gül için kaynaklar, net yanıt vermiyor. 

Hürriyet'ten Deniz Zeyrek'e konuşan Gül'e yakın bir kaynak, Gül'ün sinyal bile vermediğini söylüyor.  Zeyrek'in kaynağı 11. Cumhurbaşkanı Gül için şu yorumu yapıyor:

“Seçim tarihi açıklanmadan önce görüşüyorduk, o da çok temkinli davranıyordu. Erken çıkış yapmak da geç kalmak da istemiyordu. Ancak artık tarih açıklandı ve bir hafta 10 gün içinde karar vermek zorunda. Nasıl bir tavır sergileyeceğini bilmiyoruz. Aday olur mu bilmem ama geçmişte çok duyduğumuz ‘Tayyip Bey’e rakip olmaz’ inancının artık zemini kalmamış. Doğru formül bulunursa aday olabilir.”

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