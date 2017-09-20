Abdullah Gül: En iyi yatırım eğitime yapılandır

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- ONBİRİNCİ Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kayseri\'de adını taşıyan üniversitenin yüksek öğretimle ilgili düzenlediği toplantıya, bulunduğu Suudi Arabistan’dan telekonferans yöntemiyle katıldı. Gül, \"En iyi yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Bu aile bazında da ülke bazında da böyledir. Üniversitelerin kalitesini iyileştirmemiz lazım\" dedi.

Abdullah Gül, kendi adını taşıyan üniversite tarafından bugün Kayseri’de bir otelde düzenlenen \'Yüksek Öğretimde Sosyo-Teknik Üniversite Eğitim Modeli Sistem ve Süreç Tasarımı\' konulu toplantıya telekonferans yöntemiyle katıldı. Başka bir toplantı için Suudi Arabistan\'da bulunduğu belirtilen Gül, şunları söyledi:

\"Aslında bugün aranızda olmayı çok istemiştim. Fakat daha önce planlanan yurtdışı programı neticesinde maalesef dışarı gitmek durumundayım ve mesajımı size bu şekilde iletmek istiyorum. En iyi yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Bu aile bazında da ülke bazında da böyledir. Onun için geleceğimiz iyi eğitimli gençlerin olmasıdır. Bu da iyi üniversitelerden sağlanacaktır. İyi üniversitelerin sayısını çoğaltmamız lazım. Üniversitelerin kalitesini iyileştirmemiz lazım. Üniversitelerimizin eğitim sisteminin, dünyadaki gelişmiş üniversitelerin eğitim sisteminin hiçbir şekilde gerisine düşmemesi onlarla yarışması ve onların önüne geçmesi için gayretler göstermemiz gerekiyor. Bu da tabi ki işin uzmanları olan siz bilim adamlarının güzel çalışmaları, önerileri ve tavsiyeleri istikametinde olacaktır.\"

YÜKSEK ÖĞRETİMDE ARGE PROJESİ

Kayseri protokolü ve çeşitli üniversitelerden çok sayıda rektör, rektör yardımcısı ve akademisyenin katıldığı iki ayrı oturumlu toplantının açılış konuşmasını yapan AGÜ rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, AGÜ’nün 3\'üncü nesil bir devlet üniversitesi olduğunu belirterek, \"Bu dört yıldır çeşitli uğraşlar, akademisyenler ve Abdullah Gül Üniversitesi dostları ile Kalkınma Bakanlığınca desteklenen bir ARGE projesidir. Türkiye’nin eğitim alanında dünya ülkeleri arasındaki sıralaması bellidir. Buna üzülüyoruz. Bu proje ile eğitim normlarımızın yükseltilmesini ve yükseköğretimde daha iyi bir noktaya gelmeyi arzuluyoruz. Başlarda hayata geçirilemez diye düşünülen bir projeyi paydaşlarımızla 4 yılda buralara getirdik. Daha uzun bir yolculuğumuz var. Dünyadaki yüksek öğretimdeki gidişatı anlamaya çalıştık. Ülkemizde yüksek öğretimden beklentileri ve bunun sonuçlarına katkıda bulunmak istiyoruz\" diye konuştu.



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