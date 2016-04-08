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Abdullah Gül: Bu kadar şehit varken Kılıçdaroğlu’nu konuşmak ayıp

"Her gün 5 tane, 10 tane şehidin olduğu bir memlekette bunları konuşmak tatsız işler"

08 Nisan 2016 22:41

11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu’na yönelik yaptığı eleştirinin gündemden düşmemesine tepki gösterdi. Gül, tepkisini  "Bu kadar şehidin olduğu dönemde bunları konuşmak da doğrusu, ayıp” sözleriyle gösterdi.

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazını Maslak'taki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde yer alan Fatih Ormanı Camii'nde kıldı.

Namaza gelen vatandaşlar polis aramasının ardından camiye girdi. Ezan okunduğu sırada camiye gelen Gül, girişte vatandaşları selamladı. Namazın ardından da Gül'e vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Cami cemaatini selamlayan Gül, vatandaşlarla tokalaştı; bol bol fotoğraf çektirdi. Abdullah Gül cami çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lıların tuzakladıkları bombayı patlatmaları nedeniyle hayatını kaybeden polis memurları Salih Taç ve Erkan Başpehlivan'ın uzun yıllar koruma ekibinde çalıştığını belirten Gül, "Hepsi birbirinden kıymetli binbaşı, emniyet amirleri hepsi de büyük fedakarlıklar içerisinde bu görevlerini yapıyorlar. Hepsine Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Başta aileleri bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Hem polis teşkilatına, hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diliyorum" dedi.

Bir basın mensubunun "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na yönelik sözleriyle ilgili neler düşünüyorsunuz?" sorusuna Gül, "Bu kadar şehidin olduğu dönemde bunları konuşmakta doğrusu, ayıp… Bunlar olmaması lazım mevzular. Her gün 5 tane, 10 tane şehidin olduğu bir memlekette bunları konuşmak tatsız işler" diye cevap verdi.

 

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