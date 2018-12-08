Abdullah Gül, Brüksel'de cumhurbaşkanı ve siyasetçi eski arkadaşlarıyla görüştü

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avrupa Birliği'nin merkezi Brüksel'de, cumhurbaşkanı ve siyasetçi eski arkadaşlarıyla görüştü.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Brüksel'de düzenlenen "Bugünün dünyası- Küresel bir bakış açısı" konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı.

Eski Cumhurbaşkanı Gül, sosyal medya hesabı Twitter'da "Brüksel’de uluslararası ilişkilerdeki popülist gelişmeler ve gelecekteki etkileri üzerine bir konuşma yaptım ve soruları cevaplandırdım. Bu vesileyle cumhurbaşkanı ve siyasetçi eski arkadaşlarla da görüşme fırsatım oldu" mesajını paylaştı.