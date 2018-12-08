T24 LogoT24 Logo
Politika

Abdullah Gül, Brüksel'de cumhurbaşkanı ve siyasetçi eski arkadaşlarıyla görüştü

Eski Cumhurbaşkanı Gül'ün uluslararası ilişkilerdeki popülist gelişmeler ve gelecekteki etkileri üzerine bir konuşma yaptı

08 Aralık 2018 13:38

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Avrupa Birliği'nin merkezi Brüksel'de, cumhurbaşkanı ve siyasetçi eski arkadaşlarıyla görüştü.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Brüksel'de düzenlenen "Bugünün dünyası- Küresel bir bakış açısı" konulu toplantıya konuşmacı olarak katıldı. 

Eski Cumhurbaşkanı Gül, sosyal medya hesabı Twitter'da "Brüksel’de uluslararası ilişkilerdeki popülist gelişmeler ve gelecekteki etkileri üzerine bir konuşma yaptım ve soruları cevaplandırdım. Bu vesileyle cumhurbaşkanı ve siyasetçi eski arkadaşlarla da görüşme fırsatım oldu"  mesajını paylaştı.

 

ETİKETLER

abdullah gülcumhurbaşkanıbrükselkonuşmasısiyasetçi
","articleSection":"Politika","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-12-08T13:38:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/abdullah-gul-brukselde-cumhurbaskani-ve-siyasetci-eski-arkadaslariyla-gorustu,767011","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/abdullah-gul-brukselde-cumhurbaskani-ve-siyasetci-eski-arkadaslariyla-gorustu,767011"}]
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24