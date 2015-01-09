Abdullah Gül, Paris katliamını 'ama'sız kınadı, 'Afganistan Akdeniz’in kıyısına geldi' dedi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Paris'te yayın yapan Charlie Hebdo dergisine yönelik ktliamına ilişkin olarak, "Maalesef Afganistan Akdeniz'in kıyısına geldi. Suriye'deki kaostan dolayı. Dolayısıyla bu kaosun yarattığı iklimden hiç ummadık çok sürpriz, terör olaylarının gelişmesi de maalesef kaçınılmaz. Onun için herkesin çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Saldırının gerçekleştiği gün (7 Ocak 2015) Ankara'dan ilk gelen tepki, imalı ve mesafeli olmuş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İslamofobi ve ırkçılık terörü tetikliyor" ifadelerini kullanmıştı.

DHA'da yer alan habere göre Gül, cuma namazı için geldiği Eminönü'nde yer alan Nuruosmaniye Camii çıkışında basının Fransa'da yaşanan terör olayı ile ilgili sorusunu cevapladı.

‘Bunların Müslümanlıkla hiçbir ilişkisi olamadığı...’

Olayı başta bütün Müslümanların çok şiddetle kınaması gerektiğini vurgulayan Gül, “Önce bir terör saldırısı… Bunun hemen Müslümanlara atfedildiğini de düşünürsek bu tepkiyi çok daha şiddetli olarak hepimizin yapması gerekir. Ve şunu da akılda tutmak gerekir. Avrupa'da yaşayan milyonlarca Müslüman var. Fransa'da, İngiltere'de Almanya'da… Oranın vatandaşları ve Müslümanlık Avrupa'nın da bir parçası. Dolayısıyla Avrupa'daki Müslümanların Müslümanca yaşayabilmeleri için, bizim hepimizin dışarıdan çok güçlü destek vermemiz gerekir. Bu destek de bu tip terörleri çok açık bir şekilde kınamak ve telin etmek. Bunların Müslümanlıkla hiçbir ilişkisi olamadığını hiçbir sempati duyulmadığını göstermek gerekir"dedi.

'Maalesef Afganistan Akdeniz'in kıyısına geldi'

Terör olaylarının giderek yaygınlaştığını belirten Abdullah Gül, “ Daha önceki yıllarda da gerek mecliste, gerek uluslararası platformlarda söyledim. Maalesef Afganistan Akdeniz'in kıyısına geldi. Suriye'deki kaostan dolayı. Dolayısıyla bu kaosun yarattığı iklimden hiç ummadık çok sürpriz, terör olaylarının gelişmesi de maalesef kaçınılmaz. Onun için herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Hükümetimizin, bütün güvenlik güçlerinin… Eminim ki bu işi çok ciddiye alıp -bu terörün her yerde doğrusu yansımaları olacaktır- Onun için herkesin çok dikkatli olması çok sağlam durması gerekiyor. “ şeklinde konuştu.

Gül Sultanahmet'te yaşanan terör olayıyla ilgili olarak da “Bu arada geçenlerde Sultanahmet'te hayatını kaybeden polis memurumuza da bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum." dedi. Gül camiden çıktıktan sonra, caminin yakınındaki bir restorana geldi.