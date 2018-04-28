Abdullah Gül: Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir - 1

Hakan KAYA - İSTANBUL DHA - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, \"Geniş bir mutabakatın, arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir\" dedi.

\"HERHANGİ BEKLENTİ, ARZU İÇİNDE DEĞİLİM\"

Gül, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Abdullah Gül, \"En zor iç ve dış şartları itibariyle büyük zorluklarla karşı karşıyayız. İçerde daha çok huzura, güvene, barışa uzlaşmaya ihtiyaç varken maalesef tam tersi kutuplaşma ayrışma korku ve kaygı ortamı var. Dışarda ise çok ciddi ve beka sorunlarıyla karşı karşıyayız. Ulusal çıkarlarımızın ekonomik kaygıların ciddi seviyeleri ulaştığını görüyoruz. Ayrıca hamasetin, hakaretlerin siyaseti esir aldığını müşahede ediyoruz. Neyin iyi olduğunu konuşmaktan çok siyasi manevralarla, kişiler üzerinden saldırılarla meşgulüz. Yeni nesillerin geleceği maalesef ikinci seviyeye düşüyor. Böyle bir ortam içinde seçimlere gidiyor. Şüphesiz ki seçimler olunca beklenti ve heyecanlar var. Benim ismim de yoğun şekilde gündemde. Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki bir faninin ulaştığı bütün makamlara, mevkilere ulaşmış vaziyetteyim. Artık geride kalmış şeyler. O bakımdan ne ben ne ailem herhangi beklenti arzu içinde değiliz. Bütün arzumuz memleketimizin huzurlu, istikrarlı olması çocuklarımızın daha güzel, huzur içinde yaşayabilecekleri aydınlık Türkiye olması. Bunun ötesinde hiçbir beklentim olamaz\" dedi.

\"CUMHURBAŞKANIYLA BAŞ BAŞA PAYLAŞMA FIRSATIM OLDU\"

\"Her şeyi geride bıraktım\" diyen Gül, \"Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Cumhurbaşkanlığından sonra aktif siyaset içinde olmayacağımı söyledim ve öyle de yaptım. Arkadaşlarımızın düğün davetlerine bile gidemedim, herhangi bir hareketlilik olmasın diye. Bilgilerimi, tecrübelerimi kendime saklamayacağım elbette ki. Ülkemle, insanlıkla, memleketimle ilgili kayıtsız kalacak değilim. Türkiye\'nin hayati gördüğüm konularını sayın cumhurbaşkanıyla baş başa paylaşma fırsatım oldu. Günü geldi hain darbe teşebbüsü ortaya çıktığında hiç arkama bakmadan üstüme düşenleri yaptım. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili yanlışlıkları gördüğümde düşüncelerimi paylaşmaktan geri kalmadım\" diye konuştu.

\"ADAYLIĞIMLA İLGİLİ BİR SÜREÇ ARTIK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR\"

Abdullah Gül, adaylığının gündeme gelmesiyle ilgili ise, \"Seçimlerin aniden erken yapılacağının anlaşılması üzerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu\'nun ismimi zikretmesiyle başlayan hareketlilik benim dışımda gelişmiştir. Benim talep ettiğim organize ettiğim bir süreç değildi. Bunun bilinmesini isterim. Benim bilgi ve tecrübeme güvenen kişilerin bir talebiyle ortaya çıkmıştır. Bunun içinde benim camiamda, toplumun geniş tabakalarından da talep olmuştur. Ben de çok geniş mutabakat olursa üzerime düşeni yapmaktan kaçınmayacağımı söylemişimdir. Talep olunca de bunun uzağında durma gibi sorumsuzluk göstermeyeceğimi ifade etmişimdir. Öncelikle hep dindar kimliğiyle tanınan Temel beyin diyalog çabalarını takdirle karşılıyorum. Geniş bir mutabakatın, arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir. Bazılarının \'risk almaz geri durur\' gibi seviyeli seviyesiz eleştirileri karşısında bir şey söylemek istemiyorum ama tarih karşısında vicdanen sorumluyum\" ifadelerini kullandı.



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